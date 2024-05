Cirkuski festival stiže u Zagreb: Očekuju vas perfomansi europskih izvođača, radionice i koncerti

Jedinstven festival suvremenog cirkusa CIRKOBALKANA već dvanaestu godinu za redom na kvalitetan, duhovit, zapanjujući način približava publici cirkusku umjetnost, a ove godine održava se od 3. do 9. lipnja u cirkuskom šatoru u dvorištu Pogona Jedinstvo u Zagrebu.

U sedam dana programa moći ćete uživati u cirkuskim predstavama koje se odvijaju u netipičnim prostornim okruženjima- akvarijima, šupljim kockama, kupolama i prostorima s mnoštvom prepreka, umjetnika i umjetnica iz Francuske, Španjolske, Belgije, Srbije i Slovenije. U sklopu popratnog programa performansa, glazbe i radionica najavljeni su gosti iz Japana, Kanade i niz lokalnih izvođača, poručuju organizatori.

– Prepustite se utjecaju snage umjetnosti koja ruši sve barijere svojom neograničenom i uvijek novom kreativnošću, pretvarajući ih u inspirativan prostor izvedbe – poručuju organizatori i pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u cirkuskom šatoru i Velikoj dvorani Pogona Jedinstvo na adresi Trnjanska struga 34.

Program uključuje predstave suvremenog cirkusa The Submerged Voice, audio vizualni performans The Pulse of the Soul, ali dobra glazba za koju su među ostalim zaduženi Pseća plaža i DJ Bezuma. Organizatori su pripremili i keramičku radionicu s Lucijom Lekšić nazvanu Sva lica cirkusa i druge aktivnosti poput buvljaka ili pak izložbe.

Ulaznice za sve predstave dostupne su putem sustava entrio.hr Ulaz na popratni program je besplatan. Organiziraju: CIRKORAMA (HR) i CIRKUSFERA (RS)

Partneri ovog projekta su Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade Pogon, Klub Močvara, Komikaze kolektiv, Smak press, ROOM 100 Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, Zaklade Kultura nova, Francuskog instituta u Hrvatskoj, Teatroskopa-Southeastern European Network for Performing Arts, circusnext-a, Kreativne Europe programa Europske unije, European Festivals Fund for Emerging Artists – EFFEA inicijative European Festivals Association (EFA) sufinancirane sredstvima Europske unije.

