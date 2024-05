Turistički projekti zagrebačkih srednjoškolaca: Osmislili "Stonehenge" i kartice za top mjesta u gradu

"Zagrebački Stonehenge", kako učiti o svom gradu iz tramvaja, gdje se zaputiti na brunch ako imate dijetalna ograničenja, koja su najbolja mjesta za zabavu u gradu te foto vodič - projekti su to zagrebačkih srednjoškolaca koje su danas predstavili u Muzeju suvremenih umjetnosti.

Prvi put pokrenut prije 13 godina pod nazivom "Kultura turizma", projekt Turističke zajednice grada Zagreba ove je godine dobio novo ime - "Odredište: Zagreb". Osim novog imena, projekt je ove godine dobio i potporu Svjetske turističke organizacije UN Tourism, čiji je predstavnik Luis Nicolás Barrios danas nazočio prezentacijama učenika.

- Istraživanja pokazuju kako je turizam glavni poslodavac mladih, mnogi rade u turizmu, a da toga nisu ni svjesni. Zato mi je drago vidjeti ovoliko mladih koji aktivno rade na boljitku i razvoju ove grane - kazao je Barrios.

Ovim se projektom, tijekom jednosemestralnih izvannastavnih aktivnosti, učenici odabranih zagrebačkih srednjih škola potiču na osmišljavanje i realizaciju vlastitih programa s turističkom tematikom.

VEZANI ČLANCI:

Šest zagrebačkih srednjih škola, od kojih u njih pet ne postoje predmeti vezani uz turizam i ugostiteljstvo, ove se godine priključilo projektu.

Učenici XII. gimnazije osmislili su projekt "Dvanaesticom do Dvanaeste" - tramvajem broj 12 su od okretišta Dubrava krenuli prema Ljubljanici te napravili popis svih znamenitosti i zabavno-poučnih aktivnosti do kojih turisti mogu doći dvanaesticom. Cilj im je, kako kažu, rušenje stereotipa o Dubravi.

- Vi u centru mislite da ste bolji od nas, ali u stvari nemate ništa što mi nemamo u Dubravi - kazao je jedan od učenika na predstavljanju projekta.

Sljedeći su na pozornicu stali učenici Prirodoslovne škole Vladimira Preloga i uz plesnu točku predstavili svoj projekt "ZET u ZET". Punog naziva "Zagrebački edukativni tjedan u ZET-u", ovim projektom učenici žele ukazati kako mladi svaki dan provedu i do 120 minuta u javnom prijevozu "buljeći u mobitel".

Njihova je ideja pomoću kreativnih video recenzija popularnih mjesta, muzeja i galerija u Zagrebu napraviti interaktivnu kartu kojom će se turisti, ali i mladi Zagrepčani moći poslužiti za edukaciju. Do sada već postoji preko 50 video recenzija koje turisti mogu pogledati skeniranjem QR koda na privjesnicama koje će ostaviti u tramvajima.

Obrtnička škola za osobne usluge pokazala je malo drugačiji grad, "Zagreb očima fotografa". Kroz stare fotografije grada pokazali su kako je Zagreb prije izgledao te su predstavili neke od naših najvažnijih fotografa poput Slavke Pavić, koju su i osobno upoznali. Učenici su predstavili i foto vodič kroz Zagreb koji bi turistima bio dostupan skeniranjem QR koda.

"Zagreb All in One" projekt je kojeg su predstavili učenici Elektrotehničke škole, a ističu kako je cilj turistima predstaviti najbolja mjesta u gradu, svrstana u kategorije te im skratiti proces odabira lokacije. Predlažu izradu plastificiranih kartica povezanih privjeskom kojeg bi turisti mogli zakačiti za ruksak, a na kojima bi po kategorijama kafići, muzeji, restorani, kazališta i rekreacijska mjesta razvrstali najzanimljivija mjesta u gradu. Napominju kako su sami isprobali sva mjesta sa svojih kartica, a dodatne informacije su također dostupne na QR kodovima koji se nalaze na svakoj kartici.

Novo mjesto za okupljanje mladih pod nazivom "Zagrebački Stonehenge - zmajevo gnijezdo" projekt je koji dolazi iz Hotelijersko-turističke škole. Učenici su se vodili pitanjem što to Zagreb nema, a što bi bilo zanimljivo turistima? Tako su u dvorište svoje škole odlučili postaviti "zmajeva jaja" - cementirane blokove za sjedenje i druženje.

Kao šećer na kraju, na pozornicu su stupili učenici Škole za medicinske sestre - Mlinarska, koji su predstavili svoj projekt "Slatko-slani Zagreb u funkciji zdravlja". Obišli su mjesta u Zagrebu gdje možete pronaći ponudu slastica za one s dijetalnim ograničenjima. Ukoliko ste u potrazi za dobrim mjestom za bezglutenski brunch ili pak želite u slastičarnicu koja ne koristi šećer, učenici iz Mlinarske su ih pronašli za vas, a mjesta koja su isprobali su dostupna skeniranjem QR koda.

VEZANI ČLANCI:

Učenike je pozdravila direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld.

- Mi smo turistička zemlja, a Zagreb postaje ozbiljna destinacija. Prije su turisti više gravitirali našim morskim destinacijama, no situacija se okreće, Zagreb je prvi po broju ostvarenih dolazaka - kazala je Bienenfeld te dodala kako je kroz projekt od njegovog početka 2010. prošlo 89 škola i preko 2000 učenika.

Ove se godine projektu priključio i Ekonomski fakultet u Zagrebu, a profesor Oliver Keser, pročelnik Katedre za turizam istaknuo je kako program već duži niz godina ostvaruje izvrsne rezultate.

- Ono što je važno je povezivati generacije i upoznati ih na koji način mladi razmišljaju o turizmu i pokušati ih navesti na to da se turizam razvija na održiv način - istaknuo je profesor Keser.

Nakon njega učenicima se uz riječi potpore i zahvale obratio i Luka Juroš, gradski pročelnik za obrazovanje.

- U svoje i u ime gradonačelnika Tomaševića, želim vam zahvaliti na svemu što dajete za naš grad te mi je drago vidjeti što ste sve naučili o Zagrebu u procesu provođenja svojih projekata - rekao je Juroš.