Četiri tvrtke pregovarat će tko će koji barjak dizati

I šivaju se, a i vijore. Više od pola godine trajala je saga sa zastavama na ulazima u grad kojima je gradonačelnik Milan Bandić odlučio među Zagrepčanima “poticati domoljublje”. Natječaji za njihovu izradu i dizanje te spuštanje objavljeni su još na ljeto prošle godine, a tvrtke koje će posao odrađivati tek su početkom ove prionule na posao.

I to poprilično revno jer su trobojnice ponovo postavljene na Jankomirskom mostu na kojem mjesecima nije bilo nijedne, a u Ulici SR Njemačke, u kojoj su neke gradske zastave imale veće, a neke manje grbove, one su sada usklađene, dok su na Mostu slobode zastavama Hrvatske i Zagreba popunjena sva mjesta na kojima su nedostajale. Pobrinula su se za to tri ponuditelja, odnosno četiri tvrtke koje su dobile posao dizanja i spuštanja zastava na razdoblje od četiri godine. Elicom, Pismorad te zajedničkom ponudom Pirić promet i Ši-La-Co do 2022. međusobno će morati dogovarati poslove po određenim dijelovima grada te podijeliti četiri milijuna kuna, koliko je Grad procijenio da će njihov posao vrijediti. Četiri tvrtke bit će zadužene za tri vrste poslova.

– Podizanje i spuštanje zastava za osam državnih praznika, blagdana i spomendana na osam lokacija u užem središtu grada na 81 jarbolu, podizanje i spuštanje zastava po posebnom nalogu Grada te na ulazima u grad, gdje se nalazi 14.600 barjaka – u Gradu su još lani u srpnju objasnili što se traži od ponuditelja, čija će zadaća biti i svakodnevni obilazak svih lokacija na kojima su stjegovi, kao i, po potrebi, njihova zamjena. Ne bi to trebao biti nikakav problem za odabrane tvrtke jer sve posjeduju potrebnu infrastrukturu. Pismorad je vodeća tvrtka u državi po proizvodnji i ugradnji vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, Elicom gotovo dvadeset godina održava gradsku rasvjetu, Ši-La-Co već je obavljao posao sa zagrebačkim zastavama, dok se Pirić promet bavi projektiranjem, građenjem i nadzorom.

Svi oni postavljat će 30 tisuća zastava koje će šivati Humana Nova iz Čakovca i zagrebački URIHO. Natječaj je to koji također nije išao glatko jer se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Humana žalila argumentirajući žalbu činjenicom da je URIHO tvrtka u vlasništvu Grada i činjenicom da su oni imali bolju, točnije jeftiniju ponudu. Komisija je žalbu odbila zaključivši da sukoba interesa nema, a i nabavom se tražilo više tvrtki s kojima će se sklopiti okvirni sporazum. Humana Nova i URIHO tako će, baš kao i četvorka koja diže i spušta zastave, novac namijenjen šivanju morati podijeliti. A Grad je procijenio da će se za taj posao iz proračuna dati 5,2 milijuna kuna.