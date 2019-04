Bolnici 40 milijuna iz EU, za žičaru ZET diže kredit

Neće se čekati Europa, nacionalna dječja bolnica počet će se graditi novcem iz državnog proračuna “jer bolesna djeca ne mogu čekati”. Tako je otprilike lani ministar zdravstva Milan Kujundžić objašnjavao početak građevinskih radova u Blatu već ove godine.

Od bagera kod Sveučilišne bolnice u 2019. neće, međutim, biti ništa pa će bolesna djeca ipak morati još pričekati, i to vrlo vjerojatno desetak godina. Vidljivo je to iz dokumenta koji će 15. travnja potpisati država i Grad, i to upravo za suradnju na budućoj dječjoj bolnici, odnosno u ovoj fazi na zajedničkom sudjelovanju u pripremi sve potrebne dokumentacije kako bi se u gradnju zdanja uopće moglo krenuti.

I za gradnju zovu Europu

“Papirologija” u koju je uključena izrada studije izvodljivosti i potrebnih analiza te sva tehnička i projektna dokumentacija stoji 42,3 milijuna kuna, od kojih je Grad Zagreb zadužen za “rješavanje” 26 milijuna, a Ministarstvo zdravstva za 16,3. Toliko, međutim, neće morati dati iz svojih blagajna jer su po 85 posto, odnosno ukupno 40 milijuna kuna, dobili iz fondova Europske unije pa će Grad za pripremne radove, odnosno dokumentaciju, izdvojiti samo četiri milijuna, a Ministarstvo 2,4. Rok da se svi dokumenti prikupe je 57 mjeseci, ali je počeo teći lani u ožujku, kada je Grad naručio elaborat ispitivanja stanja konstrukcije Sveučilišne bolnice.

Drugim riječima, za izradu svih dokumenata gradska uprava i mjerodavno ministarstvo imaju vremena do prosinca 2022., dok novac za gradnju bolnice opet tada planiraju povući iz Europe, i to, kako navode, “u idućem programskom razdoblju” koje će trajati od 2021. do 2027. godine. Između ostalog, naručena dokumentacija trebala bi pokazati isplati li se “novu Klaićevu” smještati u novu zgradu na području Blata ili je konstrukcija nikad dovršene Sveučilišne bolnice dovoljno dobra da se na njezinim temeljima napravi dječja klinika. Kako je Ministarstvo zdravstva podsjetilo u dokumentima o suradnji s Gradom koji se na suglasnost upućuju i Skupštini 18. travnja, u Sveučilišnu je bolnicu dosad uloženo 157 milijuna eura.

– Za financiranje zgrade u Zagrebu bio je raspisan samodoprinos te su svi građani za novu bolnicu odvajali 1,5 posto dohotka. Do 1992. dovršeno je 50 posto građevine, a investitor je bila Klinička bolnica Zagreb u osnivanju, koja je u stečaju od 1994. Likvidacijsko vijeće dodijelilo je Gradu Zagrebu vlasništvo nad gradilištem bolnice, a on je početkom 2017. uknjižio zemljište – kronologiju Sveučilišne, odnosno buduće dječje nacionalne bolnice pojasnili su u Ministarstvu.

Osigurana samo petina

Sama gradnja “nove Klaićeve”, prve su procjene, mogla bi stajati oko 130 milijuna eura. To je gotovo 500 milijuna kuna manje od cijene sljemenske žičare koja se trenutačno gradi, a koju će Grad prebaciti na ZET i tako “pokrpati” novac koji nedostaje za njezino dovršenje. Projekt je to, podsjetimo, kojemu je rok za gradnju Dan grada sljedeće godine, a u proračunu za 2020. za žičaru je planirano samo 80-ak milijuna kuna, što pokriva samo petinu njezine cijene. Plan je da se, umjesto rebalansima proračuna, novac pribavi kreditom koji bi trebao podići upravo ZET. Razmišlja se, doznajemo u Gradu, i o drugim načinima financiranja, ali ovaj je zasad naizgledniji.

VIDEO Zagreb: Bandić na bageru započeo radove na gradnji sljemenske žičare