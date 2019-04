Nemoguća misija: Unajmiti stan u Zagrebu! 'Studente i radnike primam, a djecu ne...'

Jeftin, moderno opremljen, smješten u prirodi i samo deset minuta autobusom od centra grada, Kvatrića ili Maksimira. Stan od 60 kvadrata koji se u Remetama iznajmljuje za samo 350 eura od ponedjeljka je, kad je oglas na internetu objavljen, pregledan više od 2100 puta. Iz dobrog razloga, jer ovaj komforan stan u kući ima i veliku terasu, suđericu, špajzu, gleda ravno u šumu...

Djeca? Oprostite, ne može

No, kad smo pod krinkom majke djeteta od dvije godine nazvali da se za njega raspitamo, odbijeni smo bili u samom startu. Djeca u ovom stanu, naime, nisu dobrodošla. Ista se stvar dogodila i s dvadesetak drugih internetskih oglasa na koje smo se javili, a na pitanje zašto ne žele djecu odgovori su bili raznorazni. Stan je bolje prilagođen studentima i radnicima, škola i vrtić nisu dovoljno blizu, susjedi su uglavnom bez djece pa bi im bilo dosadno, a stanodavac Jakov Buljević djecu ne želi jer rade štetu.

– Naravno da ne bi trebalo primiti obitelj s djecom u novouređen stan, jedino ako se radi o nekom skromnijem i da nije renoviran – rekao nam je svoje stavove, koje su nam potvrdili i drugi vlasnici stanova, ali i roditelji koji sami provode mjesece tražeći stan za sebe i svoju obitelj. Tako udovica Romana Tahirović pokušava pronaći smještaj za sebe i dijete još od lipnja, no bez uspjeha.

– Dijete mi sad kreće u školu i želim pronaći stan u blizini škole, no čim spomenem da imam dijete, osoba s druge strane se počne izmotavati da je stan premali ili nije prilagođen za djecu. A ako spomenem da sam samohrana majka, odmah pitaju kako mislim plaćati unatoč tome što imam redovna primanja – objasnila je. No najčešći je razlog odbijanja bio strah od neplatiša.

Za 60 kvadrata 800 eura

– Imala sam obitelj s djecom i nisu mi plaćali pola godine. Nisam ih imala srca otjerati do, evo, sad i ne želim kroz to ponovno prolaziti – rekla nam je jedna od stanodavki.

Da je to zaista razlog zašto obitelji teško pronalaze stanove, potvrdio nam je i Boro Vujović, direktor agencije Opereta nekretnine. Ipak, dodaje, razlog zašto stanodavci odbijaju obitelji više je praktične nego emotivne naravi.

– Dok živi u stanu, obitelj ima posjed nad njime. Stanodavci ne mogu jednostavno na silu deložirati svoje stanare, već ih moraju tužiti, a to zna trajati godinama. Ljudima se ne da riskirati takve pothvate pa zato radije odbijaju obitelji s djecom – objašnjava.

Obiteljima u pronalasku stana ne pomažu ni cijene najma. Prosječna najamnina stana od 60 kvadrata, koliko je potrebno obitelji s dvoje djece, na Njuškalovu je oglasniku otprilike 600 eura ili malo manje od 4500 kuna. Najveća je renta na Donjem i Gornjem gradu i Ravnicama te u Maksimiru i oko Kvatrića, gdje se traži i do 800 eura mjesečno, dok su najjeftiniji oni u Sesvetama, Dubravi i Gajnicama gdje 60 kvadrata košta oko 400 eura. Daleko je to od brojki prije pet godina, kada je prosječna cijena najma stan od 60 kvadrata bila oko 350 do 400 eura. Razlog tome je, objašnjava Vujović, nedostatak stanova za najam zbog rasta onih za dnevni najam. No bolji dani, ističe, ipak dolaze.

– Došlo je do hiperinflacije stanova za dnevni najam. Uskoro će ljudi shvatiti da im se to ne isplati i ponovno će iznajmljivati dugoročno, a time će pasti i opća cijena najma nekretnina – objašnjava.

