Bogat tjedan u Etnografskom muzeju: Predstavljanje publikacije o braći Seljan, druženje s pjesnikinjama...

Posjetitelje Etnografskog muzeja očekuje tjedan bogat kulturnim događajima. U srijedu od 18 sati u prostorima objekta na Trgu Mažuranića tako će se održati predavanje „Arhitektonske translacije u mreži Pokreta nesvrstanih“ Mojce Smode Cvitanović kroz koje će prikazati radove hrvatskih arhitekata nastalih kroz procedure tehničke suradnje socijalističke Jugoslavije s afričkim zemljama, a koje prati izložbu "Putnici".

– Modaliteti tehničke suradnje mogu se smatrati oblikom tzv. meke diplomacije, omogućujući kontakte kako na razini visoko političke tako i na onoj individualne, svakidašnje komunikacije. Projekti nastali u vrijeme društvene i političke tranzicije afričkih zemalja, tijekom 1960-ih godina, mahom su podrazumijevali strateške razvojne ciljeve. Njihovom se analizom istovremeno adresiraju inherentni oblici emancipacije te translacije znanja i sustava vrijednosti akceptiranih na domaćem teritoriju – stoji u opisu predavanja.

Petak je pak rezerviran za predstavljanje publikacije za djecu „Putevima braće Seljan“, a koje počinje u 14 sati. Publikacija je namijenjena djeci od 2. do 6. razreda osnovne škole, a na jednostavan i zanimljiv način daje prikaz života i putovanja Mirka i Steve Seljana u pripovjednoj formi temeljenoj na njihovim dnevničkim zapisima. Izdanje je obogaćeno ilustracijama i zadacima koji sadržaj približavaju današnjoj djeci, a bogat fotografski materijal predstavlja dio fundusa koji čine predmeti koje su braća donijela sa svojih putovanja. O publikaciji će, uz autorice Anastaziju Petrović i Silviju Vrsalović, govoriti i ravnateljica muzeja Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica i voditeljica edukacije Željka Jelavić, recenzent Miljenko Hajdarović te autorica ilustracija Hana Lukas Midžić.

Dan kasnije na rasporedu je druženje s pjesnikinjama Aidom Bagić, Anom Dević, Darijom Žilić, Doroteom Šušak i Sanjom Baković u sklopu kojega ćete imati prilike doznati što pjesnikinje pišu u intimi svojih soba. Druženje starta u 11 sati u prostoru izložbe „Intimni prostori svakodnevice“. U prostorima Čuvaonice Etnografskog muzeja, u četvrtak i petak od 11 do 14 sati, očekuje vas pak predstavljanje izložbe i projekta "Coming Out Museum Encounters" u sklopu kojega će se publici predstaviti dio prikupljenih "coming out" priča i predmeta koji te priče simboliziraju pozivajući sve LGBTIQ+ osobe koje se tada nađu u Zagrebu da u Čuvaonicu donesu svoje predmete i priče i time zajednički grade društvo prihvaćanja. Autori projekta Mario Buletić i Jan Franjul provest će sve zainteresirane kroz COME zbirku, predstaviti projekt i ideje koje stoje iza njega te prikupljati nove priče i predmete.