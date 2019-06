Autobusi od danas voze po ljetnom voznom redu

Ljetni vozni red, koji ZET za svoje autobuse i tramvaje uvodi svake godine, počinje se primjenjivati završetkom školske godine. U ljetnu shemu zbog smanjenja potražnje u javnom prometu “utonut” će već danas.

S manje polazaka vozit će četrdesetak autobusnih linija, na autobusnoj liniji 205 ljetni vozni red počinje od 20. lipnja, dok se na linijama 105, 124, 210, 223, 261, 262, 270, 274 i 279 primjenjuje od 22. lipnja. Autobusne linije 114, koja vozi od Ljubljanice do Prečkog, i 145, od Vrapčanske aleje do Oranica, ukidaju se preko ljeta. Tramvaj broj 1, koji povezuje Borongaj sa Zapadnim kolodvorom, također neće voziti od danas, dok će tramvaji na liniji 3, od Ljubljanice do Savišća i 8, od Mihaljevca do Zapruđa, kao i dosad voziti samo radnim danom. Ljetni vozni red vrijedi sve do 2. rujna.

Također, zbog radova, koji su se dolaskom ljepšeg vremena intenzivirali, preseljeno je i tramvajsko stajalište Selska sjever. Stanica je pomaknuta istočno od Selske ceste, ispred kućnog broja 110. Radovi, koji su počeli u petak, trebali bi završiti za tri tjedna.

VIDEO Bandić na bageru započeo radove na gradnji sljemenske žičare: