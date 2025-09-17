Naši Portali
ODRŽAT ĆE SE OSAM SUSRETA

'Arheologija i muzej u zajednici': Novi program Arheološkog muzeja u Zagrebu

Zagreb: Nakon obnove otvoren Arheološki muzej
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.09.2025.
u 17:00

"Posebna vrijednost ovog programa je uključivanje građana. Sudionici nisu samo polaznici, već i partneri koji zajedno s nama promišljaju i oblikuju načine predstavljanja arheološke građe", poručuju iz Muzeja.

Arheološki muzej u Zagrebu od 7. listopada uvodi edukativno-sudionički program Arheologija i muzej u zajednici, jedinstven u domaćem muzejskom prostoru. Cilj programa je povezati arheologiju, muzejski rad i građane kroz zajedničko oblikovanje novih pristupa u prezentaciji kulturne baštine.

"Posebna vrijednost ovog programa je uključivanje građana. Sudionici nisu samo polaznici, već i partneri koji zajedno s nama promišljaju i oblikuju načine predstavljanja arheološke građe", poručuju iz Muzeja.

Kroz osam susreta po 90 minuta polaznici će moći upoznati arheološke metode i izazove, vidjeti kako se nalazi obrađuju i čuvaju, saznati kako se predmeti biraju za izložbe te raspraviti o inkluzivnoj interpretaciji i ulozi zajednice u muzeju. Program završava potvrdom o sudjelovanju, ali i, kako ističu organizatori, novim iskustvom razumijevanja muzeja kao mjesta dijaloga i partnerstva.Cijena sudjelovanja je 20 eura, a prijave su obavezne putem e-maila amz.edukacija@amz.hr.
Zagreb arheološki muzej

