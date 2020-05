Airbnb iznajmljivači: Država nas je zaobišla, razmišljamo o mjesečnom najmu

Ma, hvala dragom Bogu da mi ovo nije primarni posao i da novac od iznajmljivanja, kako bi se reklo, nisam trošio šakom i kapom, rekao nam je Ivan Mejdanđić, jedan od Zagrepčana koji se u sve popularniji "Airbnb biznis" upustio prije nešto više od dvije godine. Tada je kupio i potpuno renovirao stan u strogom centru Zagreba, kod bolnice u Draškovićevoj ulici, a nakon desetak pozitivnih recenzija posjetitelja posao je jednostavno buknuo.

– Već sam u veljači bio popunjen za lipanj, srpanj i kolovoz, ali logično, to se sve otkazalo. Sada bih bio na koljenima da ne radim na benzinskoj crpki – navodi Mejdanđić koji promišlja o tome da stan neko vrijeme više ne iznajmljuje turistima već sugrađanima uz mjesečni najam.



– Lako se čovjek zanese jer zavodljiv je ovo izvor prihoda – objašnjava nam uspješni iznajmljivač – pa pomisli da bi mogao isključivo od ovoga živjeti. No, kao što je situacija s potresom i koronavirusom pokazala, uvijek je dobro imati i plan B.



Koju ulicu dalje iznajmljivačica Tihana Zrnić, koja je biznis počela s najmom jednog stana, kroz dvije godine svoje je malo carstvo nekretnina protegnula na tri lokacije, od stana u uličici pokraj Hrvatskog narodnog kazališta do drugog u blizini Autobusnog kolodvora te trećeg smještenog na mirnoj periferiji grada.



– Srećom, ništa nije nastradalo u potresu, osim prometa koji je pao za 50 do 60 posto – komentira nekadašnja laboratorijska inženjerka. Kako je spustila cijene najma, ipak su joj pristigli pokoji gosti, od zaljubljenih mladih Zagrepčana koji žive s roditeljima do rodilje iz Zadra koja je dobila propusnicu da dođe na liječenje u metropolu. Dva je tjedna u jednom stanu obitavao i Austrijanac koji nije mogao prijeći granicu.



– Moramo se još malo strpjeti. Očekujem, kad se otvore granice, kafići i ostali sadržaji, da će polako pristizati i turisti, a nekako mi se čini da će od nas ipak gore proći ekipa na moru – tvrdi T. Zrnić, no Kazimir Lešić nije ni približno optimističan.

– Država je sve nas privatne iznajmljivače zaobišla. Niti smo dobili nekakvu naknadu niti smo oslobođeni poreza. U ovakvoj situaciji opstati može samo onaj tko ima ušteđevinu od prije, jer dok se granice ne otvore, posla neće biti – vjeruje vlasnik četiri stana u centru grada, od Cvjetnog trga preko Jurišićeve do stana u blizini uspinjače. Kao veteran iznajmljivanja u gradu, koji se ovim bavi već osam godina, uz ušteđevinu sada se mora osloniti na plaću supruge, povremene dolaske poslovnjaka, a na kraju i razmotriti opciju mjesečnog najma.



– Nadam se da opsadno stanje neće trajati dulje od nekoliko mjeseci jer prihod mi je pao za 80 posto. Cijene su sada toliko niske da uspijevamo pokriti samo čistačicu i režije, a uza sve još moramo trošiti na dodatna sredstva za dezinfekciju. Mislim da će se posao barem malo popraviti kada Vlada dopusti međužupanijska putovanja, ali opet ne značajno s obzirom da domaći gosti ostvaruju tek par postotaka u ukupnom broju noćenja, a i mi smo mala zemlja gdje uvijek netko ima nekog svog pa ode kod njega prespavati – ističe Lešić.

Povratnici iz Londona Josipi Županić trenutačna situacija također je poremetila planove. Namjeravala je uz garsonijeru koju iznajmljuje na Pantovčaku uložiti u još jednu nekretninu u centru, ali sada joj se ta investicija čini ekstremno rizičnom.



– Strah me da mi netko ne proda neki stan koji bi se mogao urušiti u, ne dao bog, nekom novom potresu. Iako mi, srećom, ovaj nije napravio materijalnu štetu, opelješio me financijski jer sve rezervacije su mi otkazane – negoduje J. Županić čija je popunjenost lani iznosila čak 95 posto.



– Valjda će nam uskoro početi dolaziti domaći gosti, prije svega kad se bolnice vrate u normalu. Takav tip najma je kratak, dvije do tri noći, ali i to je nešto – zaključuje povratnica koja je zbog neočekivane pandemije izgubila barem 25 eura dnevno.

– Zamislite koliki novac gubite kad iznajmljujete neki prostor od ožujka do Božića – poručuje J. Županić, uz nadu da će ipak doseći polovicu lanjske popunjenosti.