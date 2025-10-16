Naši Portali
IZMJENE ZAKONA

Zviždači upozoravaju: Država nas i dalje ne štiti

Autor
Nataša Vlašić Smrekar
16.10.2025.
u 15:52

Adrijana Cvrtila, predsjednica udruge Pomak, upozorava da su izmjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti samo kozmetičke – bez besplatne pravne pomoći i psihosocijalne podrške, prijavitelji ostaju prepušteni sami sebi

Uoči drugog čitanja izmjena Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Saboru, zviždači - dakle osobe čijoj bi zaštiti ovaj zakon trebao biti namijenjen - ističu da je riječ o samo kozmetičkim izmjenama. O glavnim prigovorima na izmjene ovog zakona razgovarali smo s Adrijanom Cvrtilom, poznatom zviždačicom i predsjednicom udruge Pomak. - Napravili su sve da na papiru izmjene izgledaju sjajno, država je čak pohvaljena zbog brze implementacije i usklađenja s europskom direktivom, ali kad se zakon počne provoditi, vidi se da je veliko ništa. Jer, zapravo, tko ima pravo na besplatnu primarnu i sekundarnu pravnu pomoć? Onaj kome prihod po članu kućanstva ne prelazi više od 432 eura, što znači da ako jedan član kućanstva radi za minimalac prijavitelj nepravilnosti ne može ostvariti to pravo.

