Zurovec o kritikama na prodaju zemljišta Rimcu: 'Moja bivša stranka ne bavi se razvojem grada, nego obračunom sa mnom'

Gradonačelnik Sv. Nedelje Dario Zurovec na svibanjskim će lokalnim izborima povjerenje za treći mandat tražiti kao nezavisni kandidat, bez potpore svoje bivše stranke Fokus, s kojom se razišao prilično burno. Uvjeren je, međutim, kako mu ta činjenica neće nimalo umanjiti izborne šanse. "Pa znate što ću vam reći? U životu neke stvari ponekad trebate presjeći i ako se s nečim ne osjećate dobro. Bolje je onda ići dalje", kaže Zurovec i pojašnjava kako je, u momentu kad je vidio da se s nekim stvarima jednostavno ne može složiti, odlučio presjeći situaciju, zajedno s prijateljima iz Dugog Sela, Zaprešića i Općine Križa iz drugih gradova i općina diljem Zagrebačke županije koji također na izbore idu s nezavisnim listama, a kojih je, kaže, sada već dvoznamenkast broj.

Donedavni stranački kolege, posebno njegov dogradonačelnik Gabrijel Deak prozivaju ga, međutim, zbog odnosa prema Mati Rimcu. Konkretno, tvrde da je prodaja zemljišta na kojem je Rimčev kampus štetna za grad.

"Postavit ću vam usporedbu s jednom Njemačkom. Naime, naš neovisni kandidat za župana Daniel Pušić vodio je proizvodnju, točnije otvaranje jednog pogona za Haribo gumene bombone u Njemačkoj, gdje je jedna općina dala besplatno kompletno zemljište, samo da se otvori proizvodnja i da se ljudi pokrenu, jer automatski imate sve ostale benefite. Doseljavaju se ljudi i rade u toj tvornici, gradi se infrastruktura, ubire se porez na plaće, uplaćuju se doprinosi, naknade itd.. Znači, to je jedan multiplikativni efekt na to područje. S druge strane, niti sam ja niti je moj zamjenik sudski procjenitelj, a sudski vještaci danas zarađuju nemali novac pa vas pitam, zašto bi netko svojim potpisom neku procjenu radi nekog tamo Darija Zurovca? Budimo realni, nitko ne bi to napravio, sve je odrađeno sukladno sigurno pravilima struke", uzvraća Zurovec, uvjeren kako se zapravo radi o osobnom obračunu.

"Moja bivša stranka ne bavi se razvojem grada, nego se bavi obračunom sa mnom, ali ja se osobno ne budem obračunavao s njima. Meni je razvoj grada jedini prioritet", kaže.

Zurovec najavljuje i kako će 13 milijuna eura koje je grad uprihodio prodajom zemljišta koje bi, uvjeren je, bez Rimčeva kampusa ostalo neiskorišteno, uložiti u komunalnu infrastrukturu poput cesta, nogostupa i vrtića, što će, pak, osloboditi dio proračuna za izgradnju doma za starije s hospicijem. "Zahvaljujući jednoj investiciji došli na globalnu mapu, svjetski smo poznati i onda, što se dogodi - idemo bacati blato po tome. Meni je to, iskreno, nedopustivo", zaključuje.

Uvjeren je kako će mu birači u Sv. Nedelji povjeriti još jedan mandat jer su, kaže, u gradu pod njegovim vodstvom od 2017. godine naovamo realizirani važni projekti, a ovih je dana ishodovan i novac iz EU za, primjerice dogradnju osnovne škole Strmec, koja se desetljećima obećava. "U ovih osam godina je napravljeno više vrtića nego što su svi moji prethodnici u paketu, tako da mislim da će ljudi nagraditi rad, da će nagraditi konstruktivnu politiku i konstruktivno djelovanje na lokalnoj razini i da se uistinu nemam čega bojati", govori Zurovec. A što je rekao o ostalim ulaganjima u mandatu na izmaku i onima koje tek planira ostvariti, kao i o povezivanju nezavisnih lista u zagrebačkom prstenu, pogledajte u videu.