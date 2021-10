Zuckerbeg se ispričao na padu društvenih mreža: 'Znam koliko se svi oslanjate na njih'

Mark Zuckerberg ispričao se na svom Facebook profilu nakon što je jučer došlo do najduže blokade društvenih mreža ikad zabilježene, a dionice Facebooka zabilježile su najveći pad od studenog prošle godine.

- Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger se vraćaju u normalu. Ispričavam se na neugodnostima - znam koliko se svi oslanjate na društvene mreže kako biste mogli ostati povezani, napisao je Zuckerberg.

Facebook je priznao da su korisnici imali problema s pristupom njegovim aplikacijama, ali nije naveo nikakve pojedinosti o prirodi problema ili o tome koliko je na njih utjecao prekid rada.

"Radimo na tome da se stvari što prije vrate u normalu i ispričavamo se zbog neugodnosti", napisao je Facebook na Twitteru 30 minuta nakon prvih izvješća o padu.

