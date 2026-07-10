Zrakoplov sa 168 ljudi zamalo se srušio pri polijetanju, nedostajale su dvije sekunde: Piloti napravili opasnu grešku

Zrakoplov kompanije Wizz Air sa 168 osoba u njemu izbjegao je ozbiljnu nesreću za svega nekoliko sekundi nakon pogreške pilota tijekom polijetanja iz londonske zračne luke Luton, pokazuje izvješće britanskog Odjela za istragu zrakoplovnih nesreća (AAIB). Incident se dogodio u travnju prošle godine na letu W95411 za Atenu, kojim je upravljala danas ugašena čarter-kompanija Ascend Airways u ime Wizz Aira. U zrakoplovu su se nalazila 162 putnika, četiri člana kabinskog osoblja i dva pilota.

Prema nalazima AAIB-a, piloti nisu provjerili jesu li u računalo za upravljanje letom ispravno uneseni ključni izračuni za polijetanje, poznati kao V brzine. Riječ je o parametrima koji određuju minimalne brzine potrebne da bi zrakoplov sigurno poletio prije kraja piste. Dodatni problem nastao je nakon što su kontrolori leta posadi ponudili kraći put do piste. Zrakoplov je zbog toga poletio s dijela piste, umjesto da iskoristi njezinu punu duljinu. Iako su piloti vjerovali da su prilagodili podatke za kraću raspoloživu dionicu, istraga je pokazala da oni nisu bili ispravno uneseni, piše Telegraph.

AAIB navodi da je zbog toga korišten manji potisak motora od potrebnog, što je rezultiralo neuobičajeno dugim zaletom i sporijim penjanjem nakon odvajanja od piste. Zrakoplov je poletio sa samo 162 metra preostale piste. Analiza podataka servisa FlightRadar24, koju prenosi The Telegraph, pokazuje da je Boeing 737 MAX dosegnuo brzinu od 146 čvorova (oko 270 km/h) neposredno nakon uzlijetanja, što znači da je poletio otprilike dvije sekunde prije nego što bi ostao bez piste.

Pri prelasku kraja piste nalazio se na visini od svega 13 stopa (oko četiri metra), iako sigurnosna pravila predviđaju minimalnu visinu od 35 stopa (oko 11 metara) kako bi se osigurao siguran razmak od mogućih prepreka. Snimke nadzornih kamera iz zračne luke Luton pokazuju da je zrakoplov nakon polijetanja bio toliko nisko da se jedva vidio iznad parkiranih zrakoplova i okolnih zgrada.

Istražitelji upozoravaju da bi posljedice mogle biti znatno ozbiljnije da je tijekom polijetanja došlo do gubitka potiska motora. „Da je tijekom polijetanja došlo do gubitka potiska, postojala je mogućnost da zrakoplov ne bi mogao stati na preostalom dijelu piste u slučaju prekida polijetanja ili, ako bi posada nastavila polijetanje, ne bi dosegnuo minimalnu sigurnosnu visinu tijekom odlaska“, navodi AAIB. Dodaju i da je promjena planirane točke polijetanja dovela do toga da je zrakoplov poletio s neodgovarajućom postavkom snage motora.

Nakon incidenta zrakoplov je bez poteškoća sletio u Atenu te je istoga dana obavio još tri leta. AAIB navodi da je operator nakon istrage revidirao svoje procedure i izdao nove smjernice posadama kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih pogrešaka. Ascend Airways, britanski čarter-prijevoznik koji je za druge aviokompanije osiguravao zrakoplove i posade tijekom razdoblja povećane potražnje, u međuvremenu je propao.

Iz Wizz Aira poručili su kako je predmetni let bio obavljen u sklopu čarter-aranžmana povezanog s Wizz Airom UK. „Sigurnost je i dalje naš apsolutni prioritet. Nakon događaja slučaj je razmotren s operativnim prijevoznikom. Primili smo na znanje objavu najnovijeg izvješća AAIB-a i ostajemo u potpunosti posvećeni sigurnosti“, priopćili su iz kompanije.