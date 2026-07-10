VIDEO Misteriozni avion snimljen kod Area 51: Stručnjaci sumnjaju da je riječ o tajnom američkom lovcu šeste generacije

Snimka neobičnog zrakoplova, navodno nastala u blizini tajne američke baze Area 51, već tjednima izaziva rasprave među vojnim analitičarima i ljubiteljima zrakoplovstva. Avion snimljen tijekom noći mogao bi biti demonstrator tehnologije ili rani prethodnik Boeingova F-47, novog američkog borbenog zrakoplova šeste generacije. Letjelica je snimljena iz velike udaljenosti infracrvenom kamerom, zbog čega njezin identitet nije moguće pouzdano potvrditi. Ipak, vidljive su pojedine neobične značajke, među kojima su izduženi nos, velika prednja krilca, odnosno kanardi, te unatrag pomaknuta i zakošena krila. Takav se izgled znatno razlikuje od dosadašnjih očekivanja da će F-47 biti velik, trokutast i potpuno bez repa, prenosi TWZ.

Dizajn je neke stručnjake podsjetio na Boeingov tajni eksperimentalni zrakoplov Bird of Prey, koji je tijekom 1990-ih također testiran kod Area 51, a javnosti je predstavljen tek 2002. godine. Sličnosti postoje i s eksperimentalnim Boeingom X-36, malom bespilotnom letjelicom bez klasičnog repa koja je razvijena radi istraživanja iznimno pokretljivih borbenih zrakoplova. Kanardi bi F-47 mogli omogućiti veću upravljivost i stabilnost, posebno pri velikim napadnim kutovima, manjim brzinama te tijekom polijetanja i slijetanja. Međutim, takve površine mogu otežati postizanje što manje radarske uočljivosti, pa bi njihov mogući odabir predstavljao kompromis između manevarskih sposobnosti i nevidljivosti.

The “new” Area 51 test article flying video has been posted. NGAD, F-47, F/A-XX, or something else? I’m surprised the landing light is on and how bright it is. Full video below by Project Fear pic.twitter.com/5oXGvl4z8h — Thenewarea51 (@thenewarea51) June 5, 2026

Stručnjaci smatraju da bi oblik zrakoplova mogao biti optimiziran i za nadzvučno krstarenje bez uključivanja naknadnog izgaranja, što je jedna od ključnih sposobnosti F-22 Raptora, čija bi zamjena F-47 trebao postati. Američko ratno zrakoplovstvo ranije je objavilo da bi novi lovac trebao letjeti brzinom većom od dva Macha i imati borbeni radijus veći od 1000 nautičkih milja, odnosno više od 1850 kilometara. Velik dolet posebno je važan zbog mogućih budućih operacija na golemim udaljenostima u Indo-Pacifiku. F-47 bi zato mogao dobiti novu generaciju prilagodljivih motora koji se tijekom leta mogu prebacivati između načina rada optimiziranih za veću snagu i manju potrošnju goriva.

Na konačan izgled zrakoplova utjecat će i unutarnji spremnici za oružje. Budući da se projektili kod nevidljivih borbenih aviona moraju nositi unutar trupa, njihove dimenzije određuju velik dio oblika letjelice. Američko ratno zrakoplovstvo istodobno razvija i naoružane bespilotne "lojalne pratitelje", koji bi mogli letjeti uz F-47 i nositi dodatne projektile, čime bi se smanjila količina oružja koju mora nositi sam lovac. Razmatra se i mogućnost razvoja jednosjedne i dvosjedne verzije. Drugi član posade mogao bi upravljati pratećim bespilotnim letjelicama i obrađivati veliku količinu podataka sa senzora, iako bi napredna umjetna inteligencija dio tih poslova mogla preuzeti od pilota.

Prvi F-47 trenutačno je u proizvodnji, a američko ratno zrakoplovstvo najavilo je njegov prvi let za 2028. godinu. Za sada nema čvrstih dokaza da je avion sa snimke upravo F-47 niti da je budući lovac već započeo testne letove. Ipak, viđena letjelica dodatno je potaknula nagađanja da bi stvarni F-47 mogao izgledati znatno drukčije od dosadašnjih prikaza i očekivanja.