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STRANKA UMIROVLJENIKA TRAŽI HITNE PROMJENE

Više od trećine hrvatskih umirovljenika živi u siromaštvu

Osijek: Umirovljenici za priču u Obzoru
Borna Jaksic/PIXSELL
VL
Autor
Miroslav Edvin Habek/Hina
10.07.2026.
u 09:56

Zatražili su i da se ustroji poseban pravobranitelj za starije građane, iako Hrvatska ima pučkog pravobranitelja koji analizira i daje preporuke za poboljšanje položaja starijih građana

Stranka umirovljenika (SU) u petak je poručila kako bezrezervno podržava najavljeno donošenje Zakona o starijim osobama, ali poziva Vladu na striktnu provedbu Deklaracije o starijim osobama ističući kako 36 posto hrvatskih umirovljenika živi u siromaštvu.

U Stranci umirovljenika upućuju ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića na djelovanje pozivajući se i na dokument Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) "Poboljšanje dugotrajne skrbi u Hrvatskoj" u kojem se ističe nedostatna skrb za umirovljenike te da Hrvatska pruža nižu pokrivenost javnom socijalnom potporom nego druge zemlje EU.

''Trenutačno Hrvatska za dugotrajnu skrb čak nema ni posebno zakonodavstvo tako da nam novi zakon očigledno treba. Premijer Andrej Plenković i ministar Alen Ružić moraju biti svjesni da je ulazak u OECD besmislen za umirovljenike ako neće imati bolji životni standard i pristup cjenovno prihvatljivim i kvalitetnim uslugama dugotrajne skrbi iz načela 18. Europskog stupa socijalnih prava“., ističu u Stranci umirovljenika.

Zatražili su i da se ustroji poseban pravobranitelj za starije građane, iako Hrvatska ima pučkog pravobranitelja koji analizira i daje preporuke za poboljšanje položaja starijih građana Zakon o starijim osobama, kažu, bit će koristan alat samo ako bude operativno propisao sankcije za sasvim određena kršenja prava starijih građana - ako bude propisivao detaljno tko je odgovoran da građani starije životne dobi žive dostojanstveno u svim aspektima svoga života te da se sankcionira svaki oblik kršenja njihovih ljudskih prava.

''Znamo da je donošenje zakona složen i često dugotrajan posao, pa podsjećamo ministra Ružića da ga u međuvremenu, krajem godine, čeka i podnošenje izvješća Hrvatskom saboru o provedbi Deklaracije o starijim osobama. Zadnji je čas da se baci na realizaciju barem dijela preporuka'', zaključuje se u priopćenju Stranke umirovljenika.
Ključne riječi
Umirovljenici

Komentara 1

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BU
burza
10:08 10.07.2026.

Da nisu primali novce na ruke već preko plaće penzije bi bile puno veće nisu mislili na budućnost pa sad kuknjava

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