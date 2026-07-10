Zelenski: Dogovor sa SAD-om o licencama za Patriot postignut na političkoj razini

Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su politički dogovor o licencama za proizvodnju presretača PAC-3 za sustave Patriot, izjavio je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da bi ključne isporuke tih projektila trebale stići u idućih nekoliko dana.
Patriot je američki sustav protuzračne obrane, a njegov presretač PAC-3 jedno je od rijetkih zapadnih oružja sposobnih za obaranje balističkih projektila koje Rusija sve češće ispaljuje na ukrajinske gradove. Zelenski je, obraćajući se novinarima nakon povratka sa summita NATO-a i razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Turskoj, rekao i da se nastavljaju razgovori sa SAD-om o "sporazumu o dronovima", odnosno zajedničkoj proizvodnji bespilotnih letjelica.
"Vjerujem da je ovo bio produktivan summit za Ukrajinu. U nadolazećim danima primit ćemo paket iz Sjedinjenih Država, a postignuti su i neki zasebni dogovori", rekao je Zelenski, govoreći o osiguravanju presretača PAC-3. "Politički smo riješili ovo pitanje", kazao je o proizvodnji projektila Patriot za Ukrajinu.
"Sada je vrlo važno da naši tehnički timovi, svi naši predstavnici iz različitih ministarstava i izvršne vlasti, bez odgode počnu raditi na tome kako bismo što prije dobili licence i započeli proizvodnju u Ukrajini", dodao je. Zelenski je dugo tražio bržu isporuku presretača sposobnih za obaranje ruskih balističkih projektila, što je postalo još važnije nakon nedavnih napada na ukrajinski glavni grad i druge gradove.
Ukrajinski predsjednik rekao je da s Washingtonom još nije potpisan sporazum o dronovima, ali da su već potpisani određeni dokumenti koji američkoj strani omogućuju dobivanje različitih vrsta ukrajinskih bespilotnih sustava za potrebe testiranja. "To uključuje i zračne i pomorske dronove, kao i druge tehnološke proizvode", rekao je.
Dodao je da će se nastaviti razgovori s europskim saveznicima o razvoju zasebnog proturaketnog sustava, a sastanak na tu temu uskoro bi se trebao održati u Francuskoj. "Riječ je o sustavu za balističke ciljeve, sličnom Patriotu, ali, rekao bih, sustavu koji bi se mogao masovnije proizvoditi i bio bi jeftiniji", rekao je Zelenski.
Dodao je da je to zadatak koji je postavio ukrajinskim proizvođačima te da je riječ o europskom modelu. Ukrajinski predsjednik poboljšao je odnose s Trumpom kroz niz susreta nakon što je njihov prošlogodišnji susret u Ovalnom uredu završio žestokom svađom. Zelenski je novinarima rekao da je Trump sada "pozitivan prema Ukrajini".
"Razgovarali smo o mnogo različitih stvari. Moramo nastaviti raditi, pripremiti se za diplomaciju, a postoji još nekoliko stvari, no sve to ide u pravom smjeru. Tijekom sastanka bio je vrlo konstruktivan", rekao je. Razgovori pod pokroviteljstvom SAD-a usmjereni na postizanje mirnog rješenja sukoba zastali su, dok je Washington trenutačno usredotočen na sukob u Iranu.
Trump je u srijedu rekao da su on i Zelenski razvili "vrlo dobar" odnos te da i Moskva i Kijev žele završiti rat koji je počeo ruskom invazijom u veljači 2022. Trump je prije summita razgovarao i sa Zelenskim i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin je poručio da će nastaviti rat unatoč sve većim problemima, poput nestašice goriva povezanih s ukrajinskim napadima dronovima na rusku naftnu infrastrukturu. Moskva zahtijeva da Kijev prepusti ostatak istočne ukrajinske regije Donjeck, koju Rusija nije uspjela osvojiti nakon više od četiri godine borbi.
dokle god se daje novac za taj rat (tajkune i političare)do tada neće prestati.