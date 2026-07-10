Trump iznenadio Španjolsku: Od 'užasnog partnera' i prijetnji do pohvala. Sve u jednom danu

Madrid je u četvrtak rekao da je američki predsjednik Donald Trump ublažio retoriku prema Španjolskoj, nekoliko sati nakon što je zaprijetio obustavom trgovine s tom saveznicom iz NATO-a, jer je doznao da je značajno povećala doprinos Sjevernoatlantskom savezu proteklih godina, piše Reuters. Na samitu NATO-a u Ankari u srijedu, Trump je nazvao Španjolsku „užasnim partnerom” te naredio trenutačnu obustavu svake trgovine s tom zemljom nakon sporova oko obrambenih troškova i rata u Iranu.

Na povratku u Sjedinjene Države nakon samita, izjavio je novinarima u zrakoplovu Air Force One: „Imao sam problema, a imam ih i dalje. No, Španjolska se danas potpuno iskupila. Španjolska je danas bila vrlo velikodušna.” Na pitanje što je Španjolska učinila, odgovorio je: „Ispoštovali su zahtjev za gomilu uplata, a da nisu, ne bismo s njima ni razgovarali.” Glasnogovornik španjolskog premijera Pedra Sancheza rekao je kako se pretpostavlja da se to odnosi na usklađivanje Madrida s bivšim ciljem NATO-a o izdvajanju dva posto BDP-a za obranu.

Sanchez je na samitu istaknuo da će Španjolska ostvariti taj cilj ove godine, nakon što je više nego udvostručila nominalni obrambeni proračun s 0,98 posto BDP-a u 2017. godini na gotovo 33 milijarde eura. Ublažio je značaj razdora te izjavio da je imao „vrlo srdačan” razgovor s Trumpom tijekom samita.

No, Trump je u više navrata kritizirao Španjolsku zato što nije pristala na novi cilj prema kojem bi države članice NATO-a do 2035. godine trebale trošiti pet posto BDP-a na obranu. Španjolska lijeva vlada poručuje da želi odgovoriti na stvarne prijetnje, a ne povećavati potrošnju samo radi nje same, jer bi to značilo smanjenje socijalnih davanja.

Reuters ističe da zasad nije jasno što bi ublažavanje Trumpove retorike moglo značiti za njegovu prijetnju obustavom trgovine. Upitan o idućim koracima nakon Trumpove direktive, američki dužnosnik u Washingtonu rekao je za Reuters da će nadležne savezne agencije predstaviti Trumpu popis španjolskih proizvoda koji bi se mogli naći pod embargom.

Odvjetnici specijalizirani za trgovinsko pravo kažu da bi se Trump mogao pozvati na Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima kako bi uveo potpuni ili djelomični embargo na španjolski uvoz. Prva Trumpova administracija uvela je 2018. godine antidampinšku carinu od 30 posto na španjolske crne masline.

Prema rasporedu španjolske vlade, ministrica obrane Margarita Robles trebala bi u četvrtak imati radni sastanak s američkim veleposlanikom Benjaminom Leonom, no pojedinosti nisu poznate. Izvori u španjolskom izaslanstvu u Ankari, koje citira El Mundo, navode da je Madrid ovaj spor usporedio s namještenom borbom u kojoj nema stvarnog sukoba te da španjolski dužnosnici, unatoč Trumpovim kritikama, nisu primijetili nikakve ekonomske posljedice niti pad ulaganja u Španjolsku proteklih godina.

Neki članovi glavne oporbene Narodne stranke (PP) okrivili su Sancheza za ovu prepirku, no poručili su da stoje uz svoju zemlju. Visoki dužnosnik PP-a istaknuo je međuovisnost španjolskih i američkih tvrtki, što znači da „gospodarska stvarnost ima prednost pred grandioznim izjavama koje (Trump) nastoji dati kako bi napao Španjolsku”.

U regiji Aragon, kojom upravlja PP, a gdje su velike američke tehnološke tvrtke, uključujući Amazon i Microsoft, uložile milijarde dolara u podatkovne centre, dužnosnici su rekli da se poslovanje odvija uobičajeno. Santiago Abascal, Trumpov saveznik koji vodi krajnje desnu stranku Vox, izjavio je da su napetosti s Washingtonom „apsolutno dramatične” te optužio Sancheza za „uništavanje vjerodostojnosti Španjolske na svjetskoj pozornici”.