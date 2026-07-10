Mađari napravili skandal u Srbiji: Podigli spornu zastavu, na njoj i područje Hrvatske

Navijači mađarskog Ferencvárosa ponovno su izazvali međunarodni skandal nakon što su tijekom utakmice prvog pretkola Europske lige protiv Vojvodine u Novom Sadu razvili zastavu s prikazom Velike Mađarske, što je izazvalo burne reakcije domaćih navijača. Na zastavi je bila prikazana karta povijesne Velike Mađarske, koja uključuje i područje današnje srpske pokrajine Vojvodine, zajedno s Novim Sadom. Zbog toga je potez gostujućih navijača protumačen kao politička provokacija i zadiranje u teritorijalni integritet Srbije.

Incident se dogodio nakon završetka prvog poluvremena, kada su navijači Ferencvárosa, poznati pod nadimkom "Fradi", u gostujućem sektoru razvili veliku zastavu s kontroverznim prikazom. Prema pisanju slovačkog portala Športweb, taj je potez odmah izazvao napetosti na stadionu i doveo do izbijanja nereda.

Slučaj bi se, prema navodima Športweba, vrlo vjerojatno mogao naći pred UEFA-inom disciplinskom komisijom. Europska nogometna federacija u svojim natjecanjima zabranjuje isticanje političkih, geografskih i drugih provokativnih poruka na stadionima. Zbog ponašanja svojih navijača Ferencváros bi mogao biti kažnjen novčanom kaznom, a nije isključena ni mogućnost zatvaranja dijela tribina na nekoj od sljedećih domaćih europskih utakmica.

09.07.2026, Vojvodina🇷🇸 - Ferencváros🇭🇺, Ferencvaros displayed a Greater Hungary flag in serbia, symbolically portraying Vojvodina as part of Hungary, click for more here: https://t.co/2JXR0VBveM



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Da podsjetimo, Velika Mađarska (mađ. Nagy-Magyarország) naziv je za povijesno područje Kraljevine Ugarske unutar Austro-Ugarske Monarhije prije raspada nakon Prvog svjetskog rata. Termin se danas najčešće koristi za politički i nacionalni simbol koji se odnosi na teritorijalni opseg Ugarske prije Trianonskog ugovora iz 1920. godine, kojim je Mađarska izgubila velik dio tadašnjeg teritorija.

Prije 1920. godine Kraljevina Ugarska obuhvaćala je, osim današnje Mađarske, i područja koja se danas nalaze u više susjednih država, među njima dijelove Hrvatske, Srbije, Slovenije, Slovačke, Rumunjske, Austrije i Ukrajine. Nakon raspada Austro-Ugarske i sklapanja Trianonskog ugovora, približno dvije trećine teritorija povijesne Ugarske pripale su novim ili proširenim državama. Za dio Mađara karta Velike Mađarske predstavlja podsjetnik na povijesne granice i gubitak teritorija, dok je u susjednim državama često doživljavaju kao iredentistički ili revizionistički simbol, odnosno simbol koji može sugerirati želju za promjenom postojećih granica.