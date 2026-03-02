Naši Portali
OSVRT BOŽENE MATIJEVIĆ

Dabru koji bigliše o Anti Paveliću mogao bi zamijeniti i Zurovec koji se nedavno maskirao u Thompsona, izdanje iz 1991. Iz šupljeg u prazno

Autor
Božena Matijević
02.03.2026.
u 12:30

Da čovjek ne povjeruje čemu mi sve ovih dana svjedočimo. To što se zbog grčevitog opstanka na vlasti pred našim očima odvija dosad nije viđeno. A što se tek izgovara, kakve se sve nebuloze kombiniraju i kakve se sve političke vratolomije izvode, pa to je da ti pamet stane. I što je najporaznije, vođenje države svelo nam se na – kavicu

Zašto su građani i građanke prije dvije godine uopće izlazili na izbore? Zašto su slušali što tko od političkih stranaka nudi, zašto su glasali, zašto su nestrpljivo čekali objavu rezultata i zašto se sad vlast proizvoljno preslaguje a da te iste građane i građanke nitko ništa ne pita? Zašto su izbori kao najvažniji demokratski proces iskazivanja volje građana i građanki u uređenim, naprednim zemljama – u našoj sad izvrgnuti cjenkanju, ultimatumima, ruglu? S kojim pravom vladajuća većina – oni koji to već jesu od izbora, ali i oni koji bi to bez ikakva izbornog legitimiteta htjeli biti od ovog trenutka – već danima izvodi besramnu presedansku političku lakrdiju? Eto, to se sve valja zapitati. Jer... Da čovjek ne povjeruje čemu mi sve ovih dana svjedočimo. To što se zbog grčevitog opstanka na vlasti pred našim očima odvija dosad nije viđeno. A što se tek izgovara, kakve se sve nebuloze kombiniraju i kakve se sve političke vratolomije izvode, pa to je da ti pamet stane. I što je najporaznije, vođenje države svelo nam se na – kavicu. 

Ključne riječi
HSLS Domovinski pokret HDZ Sabor poklade Vlada Dario Zurovec Josip Dabro

Komentara 7

Pogledaj Sve
JO
Jojmene
12:37 02.03.2026.

Bigliše? Što to znači i na kojem točno jeziku?

DE
Delumbija
12:58 02.03.2026.

Autorica stavlja znak jednakosti između Ante Pavelića i Marka Perkovića. Veoma podlo i pogrešno. Volio bih da je MPT tuži i "oguli joj kožu s leđa".

DR
Draconic5
13:01 02.03.2026.

Koje ljevičarenje u vl. Što je ovo, bilten esdepea?

