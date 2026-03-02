Dabru koji bigliše o Anti Paveliću mogao bi zamijeniti i Zurovec koji se nedavno maskirao u Thompsona, izdanje iz 1991. Iz šupljeg u prazno

Zašto su građani i građanke prije dvije godine uopće izlazili na izbore? Zašto su slušali što tko od političkih stranaka nudi, zašto su glasali, zašto su nestrpljivo čekali objavu rezultata i zašto se sad vlast proizvoljno preslaguje a da te iste građane i građanke nitko ništa ne pita? Zašto su izbori kao najvažniji demokratski proces iskazivanja volje građana i građanki u uređenim, naprednim zemljama – u našoj sad izvrgnuti cjenkanju, ultimatumima, ruglu? S kojim pravom vladajuća većina – oni koji to već jesu od izbora, ali i oni koji bi to bez ikakva izbornog legitimiteta htjeli biti od ovog trenutka – već danima izvodi besramnu presedansku političku lakrdiju? Eto, to se sve valja zapitati. Jer... Da čovjek ne povjeruje čemu mi sve ovih dana svjedočimo. To što se zbog grčevitog opstanka na vlasti pred našim očima odvija dosad nije viđeno. A što se tek izgovara, kakve se sve nebuloze kombiniraju i kakve se sve političke vratolomije izvode, pa to je da ti pamet stane. I što je najporaznije, vođenje države svelo nam se na – kavicu.