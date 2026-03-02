Veleposlanstvo Irana u Zagrebu prozvalo Hrvatsku?

Iransko veleposlanstvo u Zagrebu osudilo je u ponedjeljak "kukavički i gnusni atentat na vodstvo Islamske Republike" te prozvalo "određene države za dvoličnost" u reakciji na vojne operacije Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana.

"Izrazito je žalosna činjenica da su određene države zauzele dvoličan stav u svom odgovoru na snažne vojne napade izraelskog i američkog režima na Iran koji su rezultirali tragičnom smrću civila uključujući mnoge žene i djecu", priopćilo je iransko veleposlanstvo, dodajući da "oni pojedinci ili države koje pozdravljaju vojne akcije američko-izraelske osovine trebaju biti svjesni da bi se takva američka politika teroriziranja mogla jednog dana usmjeriti protiv njih".

Veleposlanstvo je navelo da napadi SAD-a i Izraela na Iran "krše Članak 2(4) Povelje Ujedinjenih naroda i jasna su oružana agresija na Islamsku Republiku Iran" te da Iran "ima pravo odgovoriti prema Članku 51. Povelje Ujedinjenih naroda".

Iransko veleposlanstvo u Zagrebu također osuđuje što je Iran napadnut usred diplomatskih pregovora sa SAD-om o nuklearnom programu. "Unatoč tome što smo bili uvjereni da Sjedinjene Države i izraelski režim namjeravaju izvršiti još jedan vojni udar, ponovno smo stupili u pregovore kako bismo međunarodnom sustavu i svim zemljama svijeta dokazali pravednost iranskog naroda i pokazali nelegitimnost bilo kakvog izgovora za napad", dodaju u priopćenju.

Američko-izraelski napadi, u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Khamenei, pokrenuti su u subotu ujutro, a Iran je uzvratio osvetničkim napadima na Izrael i susjedne zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo je u nedjelju iranske osvetničke napade na zemlje Perzijskog zaljeva i objavilo da posebno prati što se zbiva s brojnim Hrvatima koji ondje žive.

"Žalimo što su nepopustljivost i nedostatak kredibiliteta iranskih vlasti u pregovorima o zaustavljanju njihovog vojnog nuklearnog programa doveli do velike vojne intervencije Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana", objavio je MVEP na X-u. "Ključno je spriječiti daljnje krvoproliće i zaštititi civile, uz puno poštovanje međunarodnog i humanitarnog prava", dodao je MVEP, osuđujući "iranske napade odmazde balističkim raketama na susjedne zemlje, koji riskiraju daljnju regionalnu eskalaciju".