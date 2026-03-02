Zatvaranje Hormuškog tjesnaca vodi do globalne recesije: Kroz njega prolazi više od trećine svjetskog izvoza nafte

Zajednički napad SAD-a i Izraela na Iran, člana OPEC-a, prijeti velikim poremećajem u opskrbi naftom na Bliskom istoku u idućim danima, što bi u najgorem slučaju moglo izazvati globalnu ekonomsku recesiju. Iran je četvrti najveći proizvođač nafte u OPEC-u – u siječnju je proizvodio nešto više od tri milijuna barela dnevno. Islamska Republika dijeli obalu s Hormuškim tjesnacem, najvažnijim plovnim putem na svijetu za globalnu trgovinu naftom. Trgovci su naprosto ignorirali ili, u najmanju ruku, podcjenjivali prijetnju koju iranska odmazda na američki napad predstavlja za tržište, rekao je Bob McNally, bivši savjetnik Bijele kuće za energetiku bivšeg predsjednika Georgea W. Busha. Cijene sirove nafte vjerojatno će porasti za pet-sedam dolara po barelu kada se trgovanje otvori u nedjelju u 18 sati po istočnom vremenu, jer su tržišne cijene u određenom riziku, rekao je.

Iran bi, u cijelom ovom kaosu, mogao "udariti" američkog predsjednika Donalda Trumpa tako što će Hormuški tjesnac učiniti nesigurnim za komercijalni promet. To bi pak moglo podignuti cijene nafte iznad 100 dolara po barelu, rekao je McNally, a prenosi CNBC. Više od 14 milijuna barela dnevno proteklo je kroz tjesnac 2025. godine, što je trećina ukupnoga svjetskog izvoza sirove nafte morem, prema podacima energetske konzultantske tvrtke Kpler. Oko tri četvrtine tih barela otišlo je u Kinu, Indiju, Japan i Južnu Koreju. Kina, drugo najveće svjetsko gospodarstvo, prima polovicu svog uvoza sirove nafte iz Hormuškog tjesnaca. "Dugotrajnim zatvaranjem Hormuškog tjesnaca zajamčena je globalna recesija", rekao je McNally.

"Više od 20 milijuna barela sirove nafte utovareno je dan prije napada u Zaljevu za izvoz iz Saudijske Arabije, Iraka, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Katara", rekao je Matt Smith, analitičar za naftu u Kpleru. Samo bi se mali dio sirove nafte koja prolazi kroz tjesnac mogao preusmjeriti, rekao je McNally. Saudijci imaju naftovod koji se proteže kroz zemlju od istočne do zapadne obale na Crvenome moru. UAE ima naftovod koji završava u Omanskom zaljevu, zaobilazeći Hormuški tjesnac. Trumpova administracija u tom bi slučaju mogla iskoristiti strateške naftne rezerve ako cijene nafte porastu, rekao je Kevin Book, generalni direktor istraživanja u ClearView Energy Partners. Rezerve trenutačno imaju zalihe od oko 415 milijuna barela, podaci su Ministarstva energetike. "Ali ponovit ćemo: u krizama opskrbe trajanje je važno. Opseg je također važan", rekao je Book klijentima u bilješci u subotu te dodao: "Potpuna hormuška kriza mogla bi nadmašiti kompenzacije koje pružaju strateške zalihe u SAD-u i članicama Međunarodne energetske agencije (IEA)."