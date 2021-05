Zoran Vakula i Nik Titanik osmislili seriju slikovnica o meteotemama

Stoljećem, kao kakva lasta, od dvojice entuzijasta. S nešto, al’ ne puno kontrasta, za većinu mlađeg uzrasta, bez obzira kakvog su rasta, dolazi priča vremenasta. I to prva, “Vjetropirasta”. Šarenkasta, nimalo tmasta. Ozbiljna, ali i djetinjasta. Povremeno i vragolasta. Nekima čak možda i luckasta, ali nikako budalasta. Djekad k’o vjetar zvrkasta. Vremenaste priče, “Vjetropirasta”. Napisao Zoran Vakula, ilustrirao Nik Titanik – izgovarajući ovu svoju pjesmicu u rimi, glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula obznanjuje da su se on i karikaturist te ilustrator Nik Titanik upustili u zajednički projekt koji je upravo ovih dana pušten u život.

Radi se o objavljivanju slikovnice “Vjetropirasta” (u izdanju Nik Titanik Studija), prvoj u seriji 12 slikovnica nazvanih “Vremenaste priče”, posvećenih meteorološkim terminima i pojavama. Kao što joj naslov kaže, “Vjetropirasta” je o vjetru. U njoj crtani lik, dječak Val Bura, na 32 stranice otkriva što je to vjetar, gdje se nalazi, čemu služi, kakvih sve vjetrova ima...

Kći, supruga i teta

– O meteorološkom sadržaju za dječji uzrast počeo sam razmišljati kada je moja sada već punoljetna kći Luna bila mala. U to doba često sam gostovao u dječjim emisijama HRT-a u kojima sam djeci govorio o meteorologiji, suočavajući se i s njihovim kojekakvim pitanjima. Odgovore i teme “skicirao” sam na papir-računalo, razgovarao s prijateljima za koje sam mislio da bi moje riječi mogli prenijeti u crtež-sliku i objaviti, ali na tome je ostalo. Očito se to tada nije trebalo pojaviti, a sada jest. Nakon što sam upoznao Nika Titanika i ponudio mu suradnju. I naravno, dobio blagoslov svoje supruge Lavande, koja je osmislila naslov “Vremenaste priče” i još mi pomogla oko nekih dijelova. A za ostvarenje je važna i moja teta, prof. Marija Pepelko iz Našica, koja je lektorirala moj tekst i dala dodatne korisne savjete. Kako god, osnovna je ideja educirati najmlađe, približiti im i objasniti neke često spominjane meteorološke termine kako bi kasnije bolje razumjeli i imali koristi od meteorološke informacije, posebice u ovo doba sve očitijih klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja. A i potaknuti u njima ljubav i razumijevanje prema prirodi. Tko zna, možda u nekome i “zapaliti” plamičak budućeg geofizičara meteorologa. Ne studira ih odviše na PMF-u ovaj smjer. A mogli bi – objasnio je Vakula ideju o nastanku slikovnice, a Titanik je dodao da je bila ključna 2019.

– Hrvatsko društvo karikaturista svake godine u Zagrebu organizira Međunarodnu izložbu karikature, a 2019. tema izložbe bila je meteorologija pa smo kontaktirali Vakulu zbog suradnje. I tako smo se nas dvojica upoznala. Na jednom od kasnijih druženja on mi je spomenuo tu svoju ideju o seriji slikovnica s meteotemama i pitao me želim li sudjelovati u tom projektu kao ilustrator. Kako sam 2019. izdao svoj prvi strip te sam već i prije imao izlete u svijet slikovnica pa sam htio napraviti i neku svoju slikovnicu, bila mi je simpatična ta njegova ideja. Odmah sam znao da će to svima biti zanimljivo pa smo se vrlo brzo dogovorili da idemo u to – otkrio je Nik Titanik. Kako je Vakula napisao tekst, zanimalo nas je čemu je pridavao najviše pozornosti, zašto je prva slikovnica posvećena vjetru i koje će meteorološke pojave obrađivati ostale slikovnice.

– Najviše pozornosti pridavao sam jednostavnosti, razumljivosti i edukaciji kroz zabavu. I inače, u tekstovima koje objavljujem na internetskim stranicama HRT-a, pokušavam ne pisati samo o meteorologiji, nego je povezati i s nečim zanimljivim, ali pritom prilično često “zakompliciram” tekst koji vrvi višestruko složenim rečenicama koje nedovoljno pozoran čitatelj mora i više puta pročitati želi li sve shvatiti. E, toga u slikovnici ne smije biti. I nema. A zašto je prva slikovnica baš o vjetru, ne znam. On mi je prvi pao na pamet. Neki će možda komentirati da je to zato što smo Nik i ja vjetropirasti, lakomisleni i sve olako shvaćamo te se nepromišljeno upuštamo u ovaj projekt meteoslikovnica. O vjetru, pogotovo olujnom, djeca su me razmjerno često pitala. Možda me to podsvjesno potaknulo da objasnim što je vjetar, gdje se nalazi, kakav je, služi li čemu, kakvih sve ima vjetrova. Nadam se da će vjetrovi dopuhati do objašnjenja oblaka, sunca, kiše, snijega, duge, munja, gromova, godišnjih doba, vremenske prognoze, klime i njezinih promjena – uzvratio je meteorolog domećući da je odavno prošlo vrijeme samog čitanja i zato će sve slikovnice na kraju imati i onaj interaktivni dio: bojanke, križaljke, premetaljke, rebuse...

Odmor od političkih tema

– Plan je svake godine objaviti dvije slikovnice. Drugu bismo izdali krajem godine. Zvala bi se “Oblačasta” i bila bi posvećena oblacima. Ideja je da nas kroz slikovnice vode različiti likovi koji nose imena po temi slikovnice. U “Oblačastoj” glavni će lik biti djevojčica – upućuje nas Titanik, a Vakula odaje da će se ona zvati Vedana Nimbus, te da bi se likovi iz slikovnica mogli pojaviti i na majicama, kapama, možda i kišobranima, čak i u virtualnim igricama, ali i kao lutke. Titanik svakodnevno objavljuje karikature vezane za političke teme pa smo ga upitali kako se bilo “prebaciti” na one meteorološke, namijenjene djeci, na što je uzvratio: “To mi uopće nije bilo teško jer je to bila prilika da se psihički odmorim.”