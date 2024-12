Zoka je sebi dao indijansko ime, prozvavši se Orlom Koji Ne Lovi Muhe. Odmah su se javili njegovi izazivači i izazivačice

Subota

14. 12. 2024.

Ima tako nekih ljudi koji su jednostavno satkani od ljubavi prema bližnjem, specifičnog oblika sebedarja, ljudi uvijek u službi zajednice. Jedan od takvih kolosa ljudskosti, nesebični je poduzetnik na privremenom radu u Međugorju, Zdravko Mamić, naš popularni Maminjo. Čovjek koji je tolike mladiće iz brazilskih favela, s hrvatskih provincijskih nogometnih pašnjaka doveo u Maksimir, spasio od bijede i za sitnu, blago ilegalnu, proviziju napravio od njih i ljude i hrvatski izvozni proizvod. Zdravku dobročinstva nisu dosadila ni danas kada se smjestio na pričuvni položaj u Hercegovinu, jer mu tamo odgovara klima.

U Zagrebu je često patio od alergije na hrvatsko pravosuđe, pa se Zdravko iz zdravstvenih problema preselio. Danas je organizirao akciju dobrovoljnog davanja krvi za Zoku i Acu Srbina, jer su oni, kako je rekao, lijepo govorili o njemu. Kada su ga pitali zašto će krv dati samo njima, odgovorio je da su oni jedina dva čovjeka koja o njemu lijepo govore i da zato, unatoč anemiji, neće krv dati Plenkiju.

Nedjelja

15. 12. 2024.

Nakon što se Zoka konačno odlučio obratiti biračima i uključiti u vlastitu kampanju za predsjednika, na velikom skupu u Tvornici sebi je dao indijansko ime, prozvavši se Orlom Koji Ne Lovi Muhe. Odmah su se javili njegovi izazivači i izazivačice, pa se tako razvila zanimljiva, pomalo animalna rasprava. Predsjednik ujedinitelj Dragan poručio je Zoki da on nije orao, nego obična kokoš, s čime se nije složila Selak Raspudić, koja Zoku ne vidi ni kao orla, ali ni kao kokoš. Zoka je za nju miš koji izbjegava mačku, ali je tu malo kontradiktorna, jer ga je mačka Marija ranije proglasila herojskim zecom.

Nije tu kraj kontroverzama, jer se i Orao Koji Ne Voli Muhe ranije nazivao nilskim konjem, tako da ni njegovim biračima više nije jasno. Zanimljivo je da se "plameni jazavac" Plenki i "zaštićena panda" Pupi nisu oglašavali o ovoj problematici, pa smo sami napravili anketu o tome kako građani vide naše političare i kojim bi ih životinjskim nadimkom počastili. Interesantno, jako malo ih se odlučilo za neki od ponuđenih nadimaka. Većina je rekla da političare prvenstveno vidi kao svinje.

Ponedjeljak

16. 12. 2024.

Dobiješ sina, maziš ga, paziš ga, odgajaš ga u skladu s tradicionalnim vrijednostima i, u zakonskom smislu, pomalo specifičnom obiteljskom tradicijom, hraniš ga, oblačiš, proživljavaš s njim i dobro i zlo, gledaš kako raste, kako se ženi i kako i sam dobiva djecu, daš mu kruh u ruke, postaviš ga na noge, uputiš ga u tajne obiteljskog biznisa i mali ti sve to vreti priznanjem krivnje na sudu! Upravo se to dogodilo dobrovoljnom davaocu krvi Zoki i Aci Srbinu, meceni i dobrotvoru, reformatoru hrvatskog pravosuđa, stvoritelju vatrenih i njegovatelju mnogi mladih nogoloptadžija, Zdravku Mamiću, čiji je sin i prijestolonasljednik Mario priznao krivnju i potvrdio da je s tatom, strikom i još nekim dragim dečkima malo pljačkao voljeni klub i iz njega izvlačio milijune eura. Zdravka je to toliko pogodilo da je novinarima koji su ga tražili da prokomentira ovaj čin nezabilježene izdaje, samo rastreseno prošao rukom kroz novu kosu i nekako više za sebe rezignirano procijedio samo dvije riječi: "Mučko đubre..." O, živote, izbjegnuta robijo!

Utorak

17. 12. 2024.

Strašan incident u Splitu! Pretučen je predsjednik ujedinitelj, naš Dragan. Prema informacijama koje su do sada procurile, Dragana su s leđe napala dvojica muškaraca dok je šetao splitskom rivom u društvu držača kišobrana. Navodno su ga izudarali palicama po junačkim leđima. Držač kišobrana izjavio je da su pri tome vikali da je izdajničko smeće i da mu je ovo samo upozorenje. Nakon atentata na budućeg predsjednika Dragana, otrčali su Marmontovom ulicom, ali su kod HNK naišli na patrolu splitske policije koja ih je uhitila. Totalan šok u Splitu izazvala je za sada nepotvrđena informacija da su Dragana od batina gotovo ubila dvojica istaknutih članova HDZ-a iz Splita, jer je Dragan izjavio da je korupcija drugo ime za izdaju domovine. "Niko me nikad nije nazva izdajnikon Hrvacke, pa neće ni Dragan", izjavio je jedan od arestiranih terorista.

Srijeda

18. 12. 2024.

Predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin, obiteljska neprijateljica nevjerojatno uglednog poduzetnika i baš imalo mafioza Nikice Jelavića, održala je još jednu konferenciju za novinare i šokirala javnost objavom da je njen suprug, popularni šlager-pjevač i pretendent na dužnost Jakova Kitarevića nestao! Ivana tvrdi da je sinoć došla doma i da Mile nije bilo nigdje. Ni u ormarićima japanske kuhinje, ni iza kauča, ni u ormaru, ni ispod kreveta, ni na tavanu. Pomislila je da je otišao promijeniti posteljinu u njihovu vilu u Istru, pa je nazvala načelnik Buja da ode provjeriti, ali ga nije bilo ni tamo. Zamolila je i Nikicu da provjeri da se Mile nije zavukao slučajno u njegov gepek, ali joj je Nikica odgovorio da u njegov gepek nikada nitko nije ušao, a da ga on osobno nije tamo odložio. Istraga je u tijeku.

Četvrtak

19. 12. 2024.

Incident u Vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" na Črnomercu gdje pričuvni pukovnik Njonjo popisuje dragovoljce za odlazak na istočnu frontu. U jednom trenutku postrojba Hrvatska legija za koju ovih dana vlada nezapamćen interes, a koja će postati dijelom moćne savezničke alijanse od 100.000 heroja koji će stati na blatobran demokracije i poraziti demotiviranu rusku vojsku, te obraniti našu ukrajinsku braću od Putlerove agresije, odlučio se priključiti i vremešni pukovnik Marko Skejo. Njonjo mu se zahvalio, zapisao ga, predao mu naoružanje i uniformu, ali onda je nastala drama, jer je Markan inzistirao da mu se uniforma oboji u crnu boju, Njonjo se uzjogunio i nije na to htio pristati, pa ga je Marko nazvao komunjarom i zaprijetio mu manjom kamom od koje se nikada ne odvaja pa je priveden. Dok su ga privodili poručio je da će naći način da na istočni front ode obučen u tradicionalnu uniformu za te prilike.

Petak

20. 12. 2024.

Srbija je u drami. Aco Srbin najavljuje danima da će SAD i EU uvesti sankcije NIS-u što će u roku keks tu nama prijateljsku zemlju ostaviti bez nafte. Zbog opasnosti da hladni radijatori Srbima nanesu takve gubitke da postoji mogućnost da do proljeća praktički nestanu, odlučili su pomoći Orbán, Zoka i Mile Dodik. Orbán je obećao Ininu naftu iz pričuve, Mile je rekao da će osigurati prolaz koridorom, a Zoka je u aktivnu službu vratio generala Čermaka, koji s opskrbom Srba naftom ima određenih iskustava od ranije.

