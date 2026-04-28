ZNAMENITI HRVATI

Znate li tko su Petar Lorini, Mario Puratić, Federiko Glavić i Fran Žaver Kesterčanek? Njihova lica sada ćete možda češće gledati

Hrvatska pošta
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
28.04.2026.
u 10:00

Autorica vizualnog rješenja maraka zagrebačka je dizajnerica Sabina Rešić, a izdanje dolazi nakon niza prethodnih koja su ovjekovječila najvažnija imena hrvatske znanosti, kulture, sporta i gospodarstva.

Hrvatska pošta pustit će u optjecaj četiri nove prigodne poštanske marke iz serije "Znameniti Hrvati", posvećene osobama koje su pridonijele razvoju i ugledu Hrvatske. U ovogodišnje izdanje uvršteni su Petar Lorini, Mario Puratić, Federiko Glavić i Fran Žaver Kesterčanek.

Autorica vizualnog rješenja maraka zagrebačka je dizajnerica Sabina Rešić, a izdanje dolazi nakon niza prethodnih koja su ovjekovječila najvažnija imena hrvatske znanosti, kulture, sporta i gospodarstva. Petar Lorini bio je jedan od utemeljitelja modernog ribarstva na istočnom Jadranu. Napisao je prvu hrvatsku knjigu o ribarstvu "Ribanje i ribarske sprave pri istočnim obalama Jadranskoga mora", koja je služila kao udžbenik u pomorskim školama. Potaknuo je i gradnju tvornice za preradu ribe u Salima.

Mario Puratić hrvatski je izumitelj koji je 1954. konstruirao Puretic Power Block, poznat kao "purić". Riječ je o koloturu za izvlačenje ribarskih mreža koji je revolucionirao globalni ribolov. Puratić je 1975. proglašen izumiteljem godine u Sjedinjenim Američkim Državama te je postao počasnim građaninom Islanda. Njegov izum prikazan je i na kanadskoj novčanici od pet dolara iz 1972. godine.

Federiko Glavić bio je ključna figura dubrovačkog gospodarskog i pomorskog života. Kapital stečen u Čileu ulagao je u brodarstvo, bankarstvo i industriju, a osobito se ističe njegova uloga u Dubrovačkoj parobrodarskoj plovidbi. Obitelj Glavić ostavila je trag u hrvatskoj graditeljskoj baštini - vilama Dubravka i Orsula u Dubrovniku te preuređenjem hotela Milinov u zagrebački hotel Dubrovnik.

Fran Žaver Kesterčanek važno je ime u povijesti hrvatskog šumarstva i lovstva. Zaslužan je za osnivanje Šumarske akademije 1898. godine. Bio je glavni urednik Šumarskog lista, upravitelj Šumarskog muzeja te osnivač Hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva, a napisao je i prvi priručnik "Lovstvo" na hrvatskom jeziku izdan 1896. godine. Nove prigodne marke bit će dostupne od 29. travnja. 

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!
