Znate li što je famozni članak 5 NATO-a? Aktiviran je jednom u povijesti i to zbog događaja koji je šokirao svijet

Otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. veljače 2022. godine, sve se više govori o članku 5. Sjevernoatlantskog ugovora. U tom članku jamči se da se resursi cijelog saveza koriste za zaštitu svake države članice. Odnosno, napad na jednu članicu NATO-a, napad je na sve njih. Aktiviranje tog članka prema Rusiji spominjalo se do sada nekoliko puta, ali važno je napomenuti kako Ukrajina nije članica NATO-a pa se samim time taj članak ne može direktno primijeniti na nju u ovom ratu.

Što točno stoji u tom famoznom članku 5. Ugovora o Sjevernoatlantskom savezu? On glasi: "Potpisnice smatraju da se oružani napad na jednu ili više njih, u Europi ili Sjevernoj Americi, treba smatrati napadom na sve njih i zato se slažu da će u slučaju takvog oružanog napada, svaka od njih, pozivajući se na pravo individualne ili zajedničke samoobrane iz članka 51 Povelje Ujedinjenih Naroda, pomoći potpisnici ili potpisnicama koje su napadnute, poduzimajući odmah, same i u skladu s drugim potpisnicama, korake koji se smatraju potrebnima, uključujući uporabu oružane sile, da bi povratile i održale sigurnost Sjevernoatlantskog područja. Svaki takav oružani napad i mjere poduzete kao rezultat tog napada moraju se odmah prijaviti Vijeću sigurnosti. Takve mjere moraju se zaustaviti kada Vijeće sigurnosti poduzme mjere potrebne za ponovnu uspostavu i održavanje međunarodnog mira i sigurnosti."

Dakle, napad na jednu članicu tumačio bi se kao napad na cijeli savez. U slučaju napada, napadnuta zemlja članica treba se obratiti NATO-u sa zahtjevom za pomoć i definirati kakvu pomoć treba. Članice NATO-a zatim, svaka posebno, odlučuju o toj pomoći. Nema, dakle, trenutačnog uzvrata agresoru. O aktiviranju članka 5. članice Saveza moraju prije toga donijeti jednoglasnu političku odluku. Dosad je članak 5. Ugovora o NATO-u aktiviran samo jednom – nakon terorističkih napada Al-Qa’ide na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine. Tada je NATO taj napad proglasio napadom na cijeli Savez te su se članice NATO-a uključile u borbu SAD-a protiv terorista i Afganistana u sklopu vojne misije NATO-a. S tim da je do napada na Afganistan došlo i na temelju mandata Ujedinjenih naroda. No i mimo direktne aktivacije članka 5., NATO je u nekoliko navrata poduzeo mjere kolektivne obrane, uključujući raspoređivanje raketa Patriot 2012. na sirijsko-turskoj granici te jačanje svojih snaga u Estoniji, Latviji, Litvi i Poljskoj nakon ruske aneksije Krima 2014. godine.

