Kasparov: 'NATO je gotov, Europa mora prihvatiti novu stvarnost'

NATO je stvar prošlosti, američki potpredsjednik JD Vance potaknuo je sukob između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, a Europa se mora suočiti s novom realnošću, poručio je Garry Kasparov nakon jučerašnje napete rasprave u Bijeloj kući. Slavni ruski šahist i dugogodišnji kritičar Kremlja, koji je nakon odlaska iz Rusije stekao hrvatsko državljanstvo, smatra da su jučerašnji događaji razotkrili pravu prirodu Trumpove administracije.

- Pristaše Ukrajine pokušale su dati priliku novoj Trumpovoj administraciji, unatoč njegovim prokremaljskim stavovima, kao i stavovima Muska i drugih. No, današnji događaji srušili su tu iluziju. Cijeli susret djelovao je kao da ga je režirao sam Putin – a možda i jest - objavio je Kasparov. - Bila je to zamka, a Trumpu se nije moglo vjerovati pa je Vance preuzeo zadatak provociranja Zelenskog. Ukrajinski predsjednik mogao je zanemariti osobne uvrede, ali nije mogao šutjeti, dok netko poput Vancea umanjuje patnju njegovog naroda bez ikakvog stvarnog razloga da se nađe na tom sastanku osim da ga sabotira - dodao je.

