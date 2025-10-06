Čeka nas ledena zima? Stručnjaci prognozirali što nam stiže. Bit će kao nekada...

Zime nisu kao što su nekada bile, spominje se često posljednjih godina. No, čini se kako bi ova mogla biti hladnija. Da će zima biti "kao stara", naveo je Severe Weather Europe te pojasnio kako se to odnosi na dijelove SAD-a, Kanade te Europe. Naime, trenutni čimbenici pokazuju sličnosti s nekoliko snažnih i hladnih zima.

Da se globalni vremenski sustav namješta za povratak hladne zime, smatra se zbog nekoliko oceanskih i atmosferskih čimbenika. Severe Weather je analizirao stanje globalnog vremenskog sustava te pronašao nekoliko godina u prošlim desetljećima sa sličnim uvjetima. Zatim je pogledao kako su zime u tim godinama protekle pa ih je koristio kao smjernice.

Hladna faza La Niña počinje se razvijati u tropskim regijama, a očekuje se da će potrajati do zime. Predviđa se aktivan (slab) događaj La Niñe koji će utjecati na zimu 2025./2026., s brzim preokretom koji dolazi 2026.

Što se tiče stvarnog utjecaja vremenskog obrasca La Niñe, Severe Weather piše kako se obično vidi snažan blokirajući visokotlačni sustav u sjevernom Pacifiku. To obično dolazi uz područje niskog tlaka nad Kanadom, što preusmjerava polarni mlazni tok prema sjevernim Sjedinjenim Državama. Sjeveroistočni dijelovi Sjedinjenih Država i istočne Kanade također pokazuju povećan potencijal za snježne padaline, kao i dijelovi istočnih Sjedinjenih Država.

Drugi čimbenik za nadolazeću sezonu pronađen je u stratosferi. Baš kao i u oceanima, postoji i dio atmosfere koji se izmjenjuje između pozitivnih i negativnih faza. Umjesto temperatura, ovdje se promatraju vjetrovi, odnosno njihov smjer. Riječ je o fenomenu poznatom kao QBO. To je redovita varijacija vjetrova visoko iznad tropske stratosfere. Snažni vjetrovi u stratosferi putuju u pojasu oko planeta i otprilike svakih 17 mjeseci potpuno mijenjaju smjer. Promjene iz jedne faze u drugu toliko su redovite da je QBO stekla nadimak "atmosferski ritam". Trenutno je značajna nova negativna faza preuzela vodstvo za nadolazeću zimu.

Postoji nekoliko razloga zašto i kako QBO može utjecati na naše zimske vrijeme. Jedan vrlo važan aspekt je polarni vrtlog. Slab polarni vrtlog može stvoriti jaku vremensku reakciju. Kao rezultat, teže zadržava hladan zrak koji može slobodnije pobjeći iz polarnih regija u Sjedinjene Države ili druge regije srednjih širina. Slab polarni vrtlog u osnovi znači slom atmosferske cirkulacije, a negativni QBO favorizira slabiji polarni vrtlog u stratosferi.

S obzirom na specifičnu kombinaciju čimbenika, šanse za hladniju zimu su veće. No, postoji još mnogo drugih faktora koji mogu promijeniti situaciju, napominju stručnjaci Severe Weathera.