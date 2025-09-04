Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Apokaliptične prognoze

Znanstvenici upozoravaju: Europa bi se mogla smrznuti, oceanske struje su na rubu urušavanja

Foto: unsplash
1/4
Autor
Tea Tokić
04.09.2025.
u 10:04

Rezultati su zabrinjavajući, ako emisije stakleničkih plinova nastave rasti, postoji 70% šanse da se AMOC uruši do 2300

Kada se govori o klimatskim promjenama, najčešće se misli na toplije temperature, suše i toplinske valove. U Velikoj Britaniji se grade novi rezervoari, u Kentu vinogradi bujaju, a u Lincolnshireu pionirski uzgajivači pokušavaju proizvoditi maslinovo ulje od domaćih maslina. No, malo tko razmišlja o mogućnosti da klimatska kriza Europu gurne u sasvim suprotan scenarij - ledene zime i isušena ljeta.

Ključ svega leži u Atlantskoj meridionalnoj cirkulaciji (AMOC), sustavu oceanskih struja koji funkcionira kao golemi transportni pojas. On nosi tople vode na sjever, dok se hladne i duboke vraćaju na jug, osiguravajući da Europa uživa blažu klimu od primjerice Sibira, premda su na istim geografskim širinama. Osim što regulira temperaturu, AMOC utječe i na raspodjelu padalina, riblji fond te opstanak fitoplanktona - temelja oceanskog ekosustava.

No, AMOC je sada na udaru ljudske aktivnosti. Izgaranje fosilnih goriva zagrijava oceane, dok otapanje Grenlanda ulijeva goleme količine slatke vode u Atlantik, razrjeđujući njegovu slanost. Znanstvenici upozoravaju da se približavamo tzv. “točki preokreta” - trenutku kada sustav može naglo i nepovratno kolabirati, piše Bloomberg. Problem je u nesigurnosti, nije poznato pri kojoj razini globalnog zatopljenja počinje nepovratan proces niti koliko brzo bi se urušavanje moglo dogoditi.

Podaci o AMOC-u prikupljaju se tek od 2004., a različiti modeli daju različite rezultate. U posljednjih godinu dana objavljene su studije koje su, naizgled, potpuno kontradiktorne. Već u 2024. godini znanstvenici su pisali kako ubrzo dolzi do kolapsa, a samo par mjeseci kasnije izašle studije kako kolaps nije ni blizu. Naizgled zbunjujući zaključci zapravo otkrivaju da se radi o različitim definicijama pojma “kolaps”. Dok jedni govore o potpunom zaustavljanju struja, drugi već ozbiljno slabljenje promatraju kao urušavanje sustava. No, i oslabljen AMOC imao bi dramatične posljedice: oštrije zime u Europi, ubrzano podizanje razine mora i sve razornije uragane.

Najnovija istraživanja idu i korak dalje. Rad objavljen u Environmental Research Letters simulira scenarije sve do 2500. Rezultati su zabrinjavajući, ako emisije stakleničkih plinova nastave rasti, postoji 70% šanse da se AMOC uruši do 2300. Čak i ako svijet dosljedno provede ciljeve Pariškog sporazuma, mogućnost urušavanja i dalje ostaje na razini od 25%. “Zamislite da vam netko kaže kako avion kojim trebate poletjeti ima 25% šanse da se sruši. Biste li se ukrcali?” - slikovito piše Bloomberg, upozoravajući da svijet prečesto olako odbacuje ovakva upozorenja samo zato što se znanstvenici još ne slažu u svim detaljima. Jedno je sigurno, Atlantski ocean više nije tihi regulator klime. Postaje nepredvidiv igrač čiji bi nagli obrat mogao promijeniti lice Europe, pa i cijelog planeta.

Ključne riječi
ledenjaci mora ocean klimatske promjene

Komentara 3

Pogledaj Sve
TA
Tarantula
10:42 04.09.2025.

Zašto jednostavno ne zamolimo Boga da popravi klimu koju je ionako on sam napravio, pa valjda zna i popraviti, tako da se ja za to ne bojim, Bog će nam pomoći.

GI
gira
10:10 04.09.2025.

Znanstvenici su na boktepita čijoj platnoj listi.

Avatar Joja
Joja
10:16 04.09.2025.

I rusi su upozoravali da bi se Europa mogla smrznuti

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još