Najotporniji ledenjaci svijeta pod prijetnjom

Ledenjaci u planinskom lancu Pamir i Karakoram, poznati kao "Treći pol", desetljećima su prkosili globalnom trendu topljenja, no novo istraživanje austrijskog Instituta za znanost i tehnologiju (ISTA) pokazuje da njihova otpornost popušta.

Podaci prikupljeni na ledenjaku Kyzylsu u Tadžikistanu otkrivaju da je manjak snijega doveo ovaj ledenjak do kritične točke još 2018. godine. Znanstvenici upozoravaju da bi to moglo ugroziti opskrbu vodom za milijune ljudi koji ovise o ledenjačkim sustavima u regiji.

Fenomen poznat kao anomalija Pamir-Karakoram dosad je zbunjivao stručnjake jer su ovi ledenjaci ostajali stabilni dok su se oni u Alpama i Andama ubrzano topili. No, klimatske promjene sada sve očitije prijete i "vodenim tornjevima" središnje Azije.