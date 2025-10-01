Znanstvenici osjećaju da se znanosti više ne vjeruje

"Pod napadom?" naslovna je tema prvog izdanja dvodnevne međunarodne znanstvene konferencije koju je prošlog tjedna u Zagrebu organizirao Institut za društvena istraživanja u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti. Naslovna tema s dvije vrlo jake i promišljeno odabrane riječi, u kojima je vrlo točno sažeta sadašnjica u kojoj živimo, imala je i nastavak, svojevrsni podnaslov – demokracija, mir, znanost, prostor, odrastanje i različitost. Tako se u prostorima Akademije dramske umjetnosti, zvanim Scena 22, iz različitih znanstvenih kutova razgovaralo o onome što nam u današnje vrijeme svima prijeti, što napada i ugrožava siguran, dostojanstven i sretan život. To da je u naslovu suvišan samo upitnik nije ni trebalo posebno isticati, on je u raspravama, ali i umjetničkim interpretacijama samo poslužio kako bi se pokušale odrediti razorne snage, granice i posljedice tih napada. Već prvog dana konferencije posebno su zanimanje izazvala dva panela – Mladi i društveni angažman te Znanost pod pritiskom: odgovornost, otvorenost i dobrobit.