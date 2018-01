Znanstveni skup o akciji Maslenici - prijelomnici obrambenoga i oslobodilačkog Domovinskog rata

U sklopu 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenice '93. u ponedjeljak je na Sveučilištu u Zadru održan znanstveni kolokvij "Vojno-redarstvena operacija Maslenica – prijelomnica obrambenoga i oslobodilačkog Domovinskog rata".

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević, i sam sudionik akcije u kojoj je bio zapovjednik 113. brigade, istaknuo je kako je operacija Maslenica bila ključna za ishod Domovinskog rata.

"Maslenica je označila stratešku prekretnicu kojom su povezani sjever i jug države, pontonskim mostom premošteno Novsko ždrilo te oslobođeno zadarsko zaleđe. U Maslenici smo pokazali da smo postali vojska, vojna sila koja je sposobna izvršiti sve zadaće. Korak po korak kretali smo se prema konačnom cilju, a kada je došlo vrijeme za Oluju - Hrvatska vojska je bila spremna. No, najvažnije, Domovinski rat je izvukao najbolje iz ovog naroda, ujedinio nas i pokazao da smo najjači kad smo zajedno", istaknuo je ministar Krstičević.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov istaknuo je da je operacija imala ograničeni karakter, a zbog strateških razloga čak su se i povukli s nekih pozicija koje su osvojili.

"Uspjeli smo u tajnosti privući snage u Zadar pod krinkom osvježenja postrojbi, što je bio poseban uspjeh kad se zna da su promatrači UN-a bili obavještajci, a neprijatelji imali infiltrirane pripadnike u Zadru. Nakon napadnog dijela koji je trajao dva i pol dana nastavljena je aktivna obrana do travnja. To je pobjednička operacija koja je pokazala naš karakter i dovela do ispunjenja nekih važnih ciljeva koji su bili temelj za kasniju pobjedu. Treba istraživati i slabosti koje smo pokazali, opuštanje dijela vojske zbog kojeg smo već prvog dana morali mijenjati cijelu bojnu, nespremnost i strah dijela zapovjednika. Ne trebamo šutjeti ni o tome kako bismo dobili cjelokupnu istinu o jednoj od najvažnijih akcija Domovinskog rata", poručio je Šundov.

Prorektor Sveučilišta u Zadru i organizator kolokvija prof. dr. sc. Josip Faričić rekao je da je područje na kojem je izvedena akcija ima veliku geostratešku važnost još od rimskih vremena.

"Zadar je uvijek bio važan centar Dalmacije, a praktički na istim mjestima kao u akciji Maslenici koplja su se lomila u Kandijskom ratu u 17. stoljeću. Vojnom akcijom omogućilo se ostvarenje prometne propusnosti Novskim ždrilom, što je Hrvatsku učinilo neovisnijom o buri pri prometovanju preko otoka Paga, omogućeno je postavljanje kamena temeljca za Maslenički most i trasiranje budućeg Tunela sv. Roka. Da je autocesta otišla nekim drugim smjerom, preko Bosne i Hercegovine ili Knina, Zadar i Šibenik ostali bi u slijepom crijevu, a ključna nacionalna prometnica bila bi u geostrateškom smislu izložena prijetnji zbog blizine granice", rekao je.

Ravnatelj Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra doc. dr. sc. Ante Nazor govorio je u povijesnim okolnostima koje su dovele do akcije, propasti mnogih mirovnih pregovora u kojima je hrvatska strana pokazala veliku fleksibilnost, nakon čega je jedini izlaz imala u vojnom rješenju.

Doc. dr. sc. Zlatko Begonja, također sudionik akcije, govorio je o njezinim medijskim refleksijama. Prije početka kolokvija uzvanike i goste pozdravila je rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican, ističući kako nas je 25. obljetnica akcije Maslenice spojila u različitim programima, ali svi su oni jedinstveni u podsjećanju na potrebu o življenju i ponavljanje istine o Domovinskom ratu i oslobođenju ovog dijela Hrvatske.

"Sveučilište će se tom poslanju pridružiti pisanjem i govorenjem istine. Nećemo biti bešćutni prema testamentu kojim su nas poginuli zadužili. Ako je sudbina htjela da oni zašute, mi smo tu da istinu svjedočimo umjesto njih. Nekima kojima je tijesno u Hrvatskoj prigrlili su sektor obrazovanja kao da je njihov. Zahvalni onima koji su završili u grobovima te onima za čiji grob ni ne znamo, suprotstavljat ćemo se onima kojima su laž i istina iste boje", poručila je Vican.