Zlokobna prijetnja Putinova saveznika: SAD bi mogao pretrpjeti novi 11. rujna, i to s nuklearnim oružjem

Dmitrij Medvedev, predsjednik ruskog Vijeća sigurnosti i saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, sugerirao je da bi Sjedinjene Države uskoro mogle biti izložene napadu poput 11. rujna 2001., ali s nuklearnim udarima, samo dan prije godišnjice terorističkih napada.

Medvedev, vodeći propagandist Kremlja, iznio je brojne neprijateljske komentare upućene SAD-u u posljednjih godinu i pol, dok je zemlja pružala opsežnu pomoć Ukrajini u borbi protiv ruske invazije. Među tim komentarima često se pozivao na treći svjetski rat i napade nuklearnim oružjem kao odgovor na to da se SAD nastavlja protiviti ruskim interesima, piše Newsweek.

U nedjelju je objavio komentar na svojem službenom Telegramu pod naslovom "Nekoliko riječi uoči 11. rujna". U njemu je ismijavao SAD zbog onoga što je nazvao "arogancijom i odvratnim narcizmom" među zapadnim nacijama i "univerzalnom arogancijom po bilo kojem pitanju". Pred kraj posta također je iznio predviđanje da će SAD pretrpjeti "još jedan napad u stilu 11. 9. 2001., ali s nuklearnom ili biološkom komponentom", ne sugerirajući izravno da će Rusija biti nacija koja će pokrenuti napad.

Prijevod opsežne objave podijelio je Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova na platformi X, ranije poznatoj kao Twitter.

Medvedev uses the tragedy of the upcoming 9/11th anniversary to make more threats towards the West.



The rhetoric of former Russian president and current state official indicates that Russia sees threats and blackmail as its preferred diplomatic method.



I wonder if Medvedev… pic.twitter.com/sDjLpG0Zeh