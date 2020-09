Zlata Štulić: Ako radite dok su drugi doma, to povećava stres

1. Kada je riječ o radu nedjeljom, čime biste vi bili zadovoljni?

Sindikat trgovine, zajedno sa Savezom za neradnu nedjelju, Vladi je iznio prijedlog da nedjelje budu neradne, ali da poslodavci mogu izabrati pet nedjelja godišnje po svome poslovnom interesu kada bi oni htjeli raditi te da iznimke koje se utvrde budu taksativno, konkretno nabrojene te da se utvrde sankcije za one koji ne poštuju odredbe o radnom vremenu u trgovinama. Naš je prijedlog smjerao na to da se regulira radno vrijeme, da se utvrdi kako trgovine mogu raditi cijeli tjedan, ali tako da nedjelje i blagdani budu neradni. Danas nemamo nikakvu regulaciju pa poslodavac jedini može utvrditi kako će raditi, a može raditi od 0 do 24 sata svih 365 dana u godini pa naši poslodavci, teoretski, mogu raditi 168 sati tjedno, dok su u Austriji to 72 sata.

2. Vlasnici trgovačkih lanaca kažu da bi, zabrani li se rad nedjeljom, slijedili otkazi i smanjenja plaća. Smatrate li to ucjenom?

Kada radnici nešto traže, poslodavci uzvraćaju da će to rezultirati smanjenjem svih materijalnih prava te otpuštanjem radnika. U trgovini nedostaju radnici, a rade i studenti, ima i zaposlenih umirovljenika, a i velik broj ljudi zaposlenih na određeno vrijeme. Minimalna plaća prodavača u Hrvatskoj je 3250 kuna neto, a prosječna plaća u trgovini na malo za svibanj je bila 5400 kuna neto, s tim da su u tom prosjeku sve plaće, i one menadžerske, dok su plaće prodavača od te minimalne do 4400 kuna. Neki poslodavci koji rade u trgovačkim centrima kažu da im je rad nedjeljom neisplativ jer imaju tek dva posto prometa. Velik broj poslodavaca kaže da im neradna nedjelja neće omesti poslovanje. Radno vrijeme nije ključan element za kupnju, već su to ponuda, cijena i kvaliteta te realno raspoloživi dohodak.

3. Je li pitanje zabrane rada nedjeljom zapravo i pitanje solidarnosti, ljudskosti i poštovanja prava na odmor svih građana?

Slobodna nedjelja u trgovini sadrži sve to. To je i osjećaj pripadanja te pomirenja privatnog i poslovnog. Imate 117 tisuća ljudi zaposlenih u trgovini na malo, a oko dvije trećine njih su žene. I naravno da je jako bitno kako je ta nedjelja njima regulirana. Ako radite u nedruštvenom radnom vremenu, kada su svi drugi kod kuće i mogu se odmoriti, to dovodi do većeg stresa. Građani su i sami rekli da je pitanje rada nedjeljom pitanje njihove komocije, ali da su se oni spremni prilagoditi tako da do nedjelje kupe sve.