Žito grupa objavila da je do sada proizvedeno milijardu jaja

Milijarda jaja proizvedena je dosad na Farmi koka nesilica Vuka nadomak Osijeka, koja djeluje u sklopu Žito grupe, priopćili su iz te kompanije. Kao najveći proizvođač jaja u Hrvatskoj, Žito godišnje proizvede oko 130 milijuna jaja, a na farmama Vuka kod Osijeka i Piko u Jastrebarskom čak je 480.000 nesilica.

"Farma koka nesilica Vuka otvorena je 2008. godine, kada je 45.000 koka proizvelo ukupno 1.945.170 jaja. Naša je proizvodnja od tada kontinuirano rasla te smo, zahvaljujući ulaganjima u moderne tehnologije i dobrobit životinja, dosegnuli ukupno milijardu jaja. Potvrda je to dugogodišnjeg predanog rada, stručnosti i odgovornog pristupa proizvodnji hrane" ističe Ana Hell Kurevija, voditeljica peradarske proizvodnje. Jaja potječu iz obogaćenog kaveznog ili podnog uzgoja. Žito ima i vlastitu proizvodnju hrane za nesilice, a visoka tehnologija podiže standarde u proizvodnji, ali i dobrobit životinja.

"Na našim lokacijama nesilicama osiguravamo znatno veću korisnu površinu od zakonskog minimuma, kao i znatno veću površinu dostupnih gnijezda. O njima brinu visoko educirani djelatnici koji svojim neprekidnim boravkom u objektima ostvaruju blizak kontakt s peradi pa nije neobično vidjeti nesilice kako zajedno s radnicima, sjedeći im na ramenu, obilaze ostatak jata" navodi voditeljica.

Nesilice na farmu stižu kao jednodnevni pilići iz austrijske valionice. Uzgoj na vlastitoj lokaciji omogućuje potpuni nadzor nad njihovim zdravstvenim stanjem i mjerama prevencije zaraznih bolesti, od praćenja težine pilića i pilenki pa sve do nesilica nakon njihova premještanja u proizvodne objekte.

Iz Žita naglašavaju kako na svojim farmama ne koriste antibiotike, a njihova svježa jaja nose znak "Jaja hrvatskih farmi" koji dodjeljuje HAPIH, te oznaku nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kojim se definiraju viši tržišni standardi od propisanih "Dokazana kvaliteta" Ministarstva poljoprivrede. U prosjeku, svako četvrto jaje u hrvatskim hladnjacima dolazi s farmi Žita, kazali su iz te kompanije.