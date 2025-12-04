Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
45 TISUĆA KOKOŠI

Žito grupa objavila da je do sada proizvedeno milijardu jaja

Foto: Žito grupa
1/8
Autor
Jolanda Rak Šajn
04.12.2025.
u 12:42

Nesilice na farmu stižu kao jednodnevni pilići iz austrijske valionice. Uzgoj na vlastitoj lokaciji omogućuje potpuni nadzor nad njihovim zdravstvenim stanjem i mjerama prevencije zaraznih bolesti

Milijarda jaja proizvedena je dosad na Farmi koka nesilica Vuka nadomak Osijeka, koja djeluje u sklopu Žito grupe, priopćili su iz te kompanije. Kao najveći proizvođač jaja u Hrvatskoj, Žito godišnje proizvede oko 130 milijuna jaja, a na farmama Vuka kod Osijeka i Piko u Jastrebarskom čak je 480.000 nesilica.

"Farma koka nesilica Vuka otvorena je 2008. godine, kada je 45.000 koka proizvelo ukupno 1.945.170 jaja. Naša je proizvodnja od tada kontinuirano rasla te smo, zahvaljujući ulaganjima u moderne tehnologije i dobrobit životinja, dosegnuli ukupno milijardu jaja. Potvrda je to dugogodišnjeg predanog rada, stručnosti i odgovornog pristupa proizvodnji hrane" ističe Ana Hell Kurevija, voditeljica peradarske proizvodnje. Jaja potječu iz obogaćenog kaveznog ili podnog uzgoja. Žito ima i vlastitu proizvodnju hrane za nesilice, a visoka tehnologija podiže standarde u proizvodnji, ali i dobrobit životinja.

"Na našim lokacijama nesilicama osiguravamo znatno veću korisnu površinu od zakonskog minimuma, kao i znatno veću površinu dostupnih gnijezda. O njima brinu visoko educirani djelatnici koji svojim neprekidnim boravkom u objektima ostvaruju blizak kontakt s peradi pa nije neobično vidjeti nesilice kako zajedno s radnicima, sjedeći im na ramenu, obilaze ostatak jata" navodi voditeljica.

Nesilice na farmu stižu kao jednodnevni pilići iz austrijske valionice. Uzgoj na vlastitoj lokaciji omogućuje potpuni nadzor nad njihovim zdravstvenim stanjem i mjerama prevencije zaraznih bolesti, od praćenja težine pilića i pilenki pa sve do nesilica nakon njihova premještanja u proizvodne objekte.

Iz Žita naglašavaju kako na svojim farmama ne koriste antibiotike, a njihova svježa jaja nose znak "Jaja hrvatskih farmi" koji dodjeljuje HAPIH, te oznaku nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kojim se definiraju viši tržišni standardi od propisanih "Dokazana kvaliteta" Ministarstva poljoprivrede. U prosjeku, svako četvrto jaje u hrvatskim hladnjacima dolazi s farmi Žita, kazali su iz te kompanije.

Na farmama Belja usmrtit će više od 11.600 svinja
Ključne riječi
kokoši žito jaja

Komentara 1

Pogledaj Sve
NI
nitkoinista
13:28 04.12.2025.

bravo!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja