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30 INTERVENCIJA VATROGASACA

Kaos u Splitu nakon nevremena: U dva sata palo više kiše nego cijeli lipanj

Split: Prometni kolaps zbog kiše
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
03.06.2026.
u 19:15

Dodao je da komunalne službe i nakon prestanka kiše u suradnji s vatrogascima dežuraju na više mjesta u Splitu i Solinu. Direktor VIK-a Ivica Perić  rekao je da su najveći prodori vode zabilježbi u jednoj zgradi u ulici Ruđera Boškovića, u zgradi na Žnjanu te u Tehnološkom parku u Dračevcu.

Istočne dijelove Splita i područje Solina u srijedu poslijepodne zahvatila je jaka kiša te je voda plavila ulice i prodirala u prizemlja zgrada i podrume, zbog čega su vatrogasci imali oko 30 intervencija ispumpavanja vode, izvijestile su komunalne službe.

"Tijekom dva sata ekstremnih kišnih padalina na istočnim dijelovima Splita i u Solinu palo je 90 litara vode po četvornom metru. To je više nego što u prosjeku u lipnju padne tijekom cijelog mjeseca," rekao je Hini Gordan Đirlić, tehnički direktor splitskog poduzeća Vodovod i kanalizacija (VIK).

Dodao je da komunalne službe i nakon prestanka kiše u suradnji s vatrogascima dežuraju na više mjesta u Splitu i Solinu. Direktor VIK-a Ivica Perić  rekao je da su najveći prodori vode zabilježbi u jednoj zgradi u ulici Ruđera Boškovića, u zgradi na Žnjanu te u Tehnološkom parku u Dračevcu.

"Materijalne šteea je bilo ali trenutačno još nema informacija kolika je", rekao je Perić. Jaka kiša padala je i na području Kaštela i Trogira gdje je više ulica bilo poplavljeno vodom.

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Ključne riječi
kiša Solin Split

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