Kaos u Splitu nakon nevremena: U dva sata palo više kiše nego cijeli lipanj

Istočne dijelove Splita i područje Solina u srijedu poslijepodne zahvatila je jaka kiša te je voda plavila ulice i prodirala u prizemlja zgrada i podrume, zbog čega su vatrogasci imali oko 30 intervencija ispumpavanja vode, izvijestile su komunalne službe.

"Tijekom dva sata ekstremnih kišnih padalina na istočnim dijelovima Splita i u Solinu palo je 90 litara vode po četvornom metru. To je više nego što u prosjeku u lipnju padne tijekom cijelog mjeseca," rekao je Hini Gordan Đirlić, tehnički direktor splitskog poduzeća Vodovod i kanalizacija (VIK).

Dodao je da komunalne službe i nakon prestanka kiše u suradnji s vatrogascima dežuraju na više mjesta u Splitu i Solinu. Direktor VIK-a Ivica Perić rekao je da su najveći prodori vode zabilježbi u jednoj zgradi u ulici Ruđera Boškovića, u zgradi na Žnjanu te u Tehnološkom parku u Dračevcu.

"Materijalne šteea je bilo ali trenutačno još nema informacija kolika je", rekao je Perić. Jaka kiša padala je i na području Kaštela i Trogira gdje je više ulica bilo poplavljeno vodom.