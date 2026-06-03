Plenković: Nema razloga za dizanje cijena, inflatorni pritisak je smanjen

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković izjavio je u srijedu u Sisku da nema nikakvog razloga podizati cijene usluga, jer je inflatorni pritisak na ekonomiju već smanjen, zahvaljujući vladinim mjerama iz travnja.

„Balansiramo i nastojimo riješiti jedini problem koji imamo, a to je taj inflatorni pritisak koji je, kao što ste vidjeli, zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli smanjen iz travnja na svibanj. Nadamo da će se to nastaviti, nema nikakvog razloga dizati cijene i usluge. To jednostavno nije realno. Ne prihvaćamo to, to ne stoji.”, rekao je Plenković novinarima nakon što je nazočio obilježavanju Dana grada Siska.

Premijer je ocijenio da je inflatorni pritisak jedini ekonomski problem s kojim se vlada susreće. U cilju suzbijanja tog pritiska, objasnio je, predložene su i mjere povećanja poreznih davanja za obrtnike paušaliste i male iznajmljivače.

„Što se tiče paušalnog donjeg praga za prvi i drugu kategoriju kratkoročnog najma u turizmu, mislim da je ta tema potpuno bespredmetna. Vlada ima zadaću brinuti o svemu i o svima pa se vodi time da u nekom trenutku mora činiti napore i mjere koje trebaju suzbiti inflatorne pritiske”, kazao je predsjednik Vlade.

Što se tiče malih iznajmljivača, pojasnio je da se za drugu kategoriju radi o davanju koje je dignuto sa 70 na 100 eura po krevetu godišnje, a u najboljim lokalnim sredinama sa 100 na 150. Taj minimalni porast, ocijenio je, neće biti problem ni za jednog malog iznajmljivača.

„Paušal postoji da se plati barem nešto, da barem neka vrsta poreza postoji”, dodao je. Što se tiče samostalnih obrtnika, istaknuo je da trenutno ima 101 tisuća takvih paušalaca koji imaju minimalno porezno opterećenje, te da se onima s prihodima do 30 tisuća eura godišnje neće ništa promijeniti.

„Nije da radimo nešto dramatično, onima do 30 tisuća eura godišnje ništa se ne mijenja. Zahvaća se po razredima, po načelu pravednosti, samo onima koji imaju veće prihode. Neće se ništa ni njima dogoditi, jer će plaćati manje nego da su u samostalnom radu”, kazao je Plenković.

Dodavši da se radi o minimalnoj provedbi načela pravednosti, naznačio je da će ministar financija Tomislav Ćorić u predstojećim sastancima s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK) i Udrugom Glas poduzetnika nastojati razjasniti im o čemu se točno radi.

Ranije tijekom dana ministar Ćorić izjavio je da će se idućeg tjedna sastati s predstavnicima HOK-a, navedene udruge te sindikata javnih i državnih službi i razgovarati o prigovorima na vladine antiinflacijske mjere kojima bi se podigla davanja za samostalne obrtnike paušaliste i male iznajmljivače.