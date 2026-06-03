Užas u Istri: Njemačke ovčare držao bez hrane i vode dok nisu uginuli

Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za dva kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja. Riječ je o zaposleniku Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno, koji je nakon otkrivanja slučaja odmah udaljen iz službe, piše Novi list

Policija sumnja da je mladić od svibnja 2025. do svibnja 2026. godine na području Bala teško zanemarivao i zlostavljao njemačku ovčarku koju je držao u improviziranom boksu. Psu navodno nije redovno davao hranu ni vodu, držao ga je vezanog kako ne bi mogao pobjeći, a nakon što je životinja ozlijedila nogu nije joj osigurao veterinarsku pomoć.

Prema policijskim navodima, psa je izlagao visokim temperaturama i izravnom suncu, a kada je životinja pokušala pobjeći zapetljala se za ogradu i ostala visjeti. Unatoč teškom stanju psa, 21-godišnjak nije pozvao veterinara niti dopustio drugima da pomognu životinji. Pas je na kraju uginuo.

Policija ga sumnjiči i za smrt drugog njemačkog ovčara kojeg je početkom 2025. godine također držao u nehigijenskim uvjetima bez dovoljno hrane i vode. Pas je uginuo, a vlasnik o tome nije obavijestio veterinara iako je to bio dužan učiniti.

21-godišnjak je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu. O slučaju se oglasio i zapovjednik JVP-a Rovinj-Rovigno Evilijano Gašpić koji je na Facebooku osudio svaki oblik nasilja nad životinjama i poručio da postrojba neće štititi nikoga tko se ogriješio o zakon.

"Uniforma nikome ne daje povlasticu niti zaštitu od odgovornosti za vlastite postupke", poručio je Gašpić. Dodao je da je djelatnik odmah udaljen iz službe te više ne obavlja nikakve poslove u sklopu JVP-a niti aktivnosti povezane s DVD-om Bale. Istaknuo je i kako osuđuje javni linč članova obitelji osumnjičenog, uključujući i jednogodišnje dijete koje nema veze sa slučajem. Udruga Šape Rovinj-Rovigno zahvalila je policiji na brzoj reakciji te objavila snimku jednog od pasa za koju navode da prikazuje stanje životinje prije smrti.