Žestok napad na policajce u Đakovu: Pokušali ga zaustaviti, on ih napao

U Đakovu je u ponedjeljak došlo do incidenta u kojem je napadnut policijski službenik, a snimka događaja ubrzo je počela kružiti društvenim mrežama. Na videozapisu koji se dijeli internetom vidi se kako policajci ispred jednog ugostiteljskog objekta pokušavaju zaustaviti biciklista. U jednom trenutku muškarac zadaje udarac policajcu, nakon čega silazi s bicikla te se sukob nastavlja. Nedugo potom udaljava se s mjesta događaja i bježi. Video možete pogledati ovdje.

Božinović je ranije u srijedu komentirao ovaj slučaj i rekao da je riječ o ozbiljnom i brutalnom incidentu u kojem je osumnjičeni odmah nakon zaustavljanja fizički nasrnuo na policijskog službenika, oborio ga na tlo i potom ga još nekoliko puta udario. Dodao je i da je nakon uhićenja prijetio smrću policajcima. "Važno je napomenuti kako je policija u tom slučaju postupila profesionalno, provela uhićenje i kriminalističko istraživanje te osumnjičenog predala pravosudnim tijelima", rekao je Božinović.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upozorio je ranije da čak 75 posto počinitelja nasilnih kaznenih djela protiv službenih osoba završi s uvjetnom zatvorskom kaznom, ocijenivši da takva penalna politika ne šalje dovoljno jasnu poruku o neprihvatljivosti napada na policijske službenike.

Prema njegovim riječima, sve učestaliji napadi na policijske službenike otvaraju pitanje kaznene politike prema počiniteljima kaznenih djela protiv službenih osoba, ali i ostalih nasilnih slučajeva. "Ovo je situacija u kojoj društvo mora poslati vrlo jasnu poruku da napad na policijskog službenika nije napad na jednu osobu, to je napad na državu i institucije koje su tu zbog zaštite građana", rekao je Božinović.