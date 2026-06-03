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Plenković 'Hrvati ne mogu sami promijeniti izborni sustav u BiH, ovo nam je potrebno'

Uručenje ključeva novim stanovnicima najveće obnovljenje zgrade u Sisku
Foto: Edina Zuko
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VL
Autor
Davor Marković/Hina
03.06.2026.
u 20:41

Plenković je u srijedu sudjelovao na svečanosti dodjele ključeva korisnicima novoizgrađene zamjenske poslovno-stambene zgrade u Sisku te na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Grada Siska

Predsjednike Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković izjavio je u srijedu kako se na sastanku koalicije razgovaralo o inicijativi DP-a da se u BIH za Hrvate osnuje posebna izborna jedinica te da se radi o naporu za političkom vidljivosti, no za promjenu izbornoga sustava i Ustava potreban je konsenzus političkih stranaka i institucija u BiH.

Hrvatske političke stranke i hrvatski narod to, nažalost, ne mogu napraviti sami, rekao je Plenković u izjavi novinarima u Sisku dodavši kako su čuli njihove stavove i sugerirali da se inicijative koje imaju neke vanjskopolitičke reperkusije signaliziraju ranije.

Komentirao je na novinarski upit i degradaciju zagrebačkih komunalnih redara. Ako je istina da su mijenjali sistematizaciju kako bi uklonili ljude to dosta govori o karakteru isključivosti, što nije loše da birači znaju, rekao je Plenković i dodao kako se nada da ljudi nisu dobili otkaz zato što su htjeli da narod bude bliže s osvajačima rukometne brončane medalje, kojima su pjevali isti izvođači kao i prošle godine samo nakon osvajanja srebrne medalje

Plenković je u srijedu sudjelovao na svečanosti dodjele ključeva korisnicima novoizgrađene zamjenske poslovno-stambene zgrade u Sisku te na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Grada Siska.
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Uručenje ključeva novim stanovnicima najveće obnovljenje zgrade u Sisku
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Ključne riječi
rukometaši komunalni redari Andrej Plenković

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