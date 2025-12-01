Naši Portali
UKLJUČUJE NEKOLIKO BRENDOVA

Zaključena transakcija prodaje Podravkine konditorske cjeline

01.12.2025.
Grupa Podravka, kako su tada naveli, nastavlja aktivno upravljati portfeljem radi povećanja fokusa na ključne djelatnosti pa su tako Podravka i njezina kompanija Žito donijeli odluku o prodaji poslovne cjeline Konditorstvo

Iz Podravke su u ponedjeljak izvijestili da je sarajevski UPI Star See platio kupoprodajnu cijenu Žitu, iz sastava te koprivničke prehrambene grupe, za potpuno vlasništvo u tvrtki Šumi Gorenjka, čime je zaključena ta transakcijama kojom je Podravka Grupa prodala poslovnu cjelinu Konditorstvo. Podsjetimo, Podravka i Žito donijeli su odluku u srpnju ove godine o prodaji te poslovne cjeline, koja uključuje brendovi Šumi, Gorenjka, herba, Mistica i Bali, kako bi se Žito Ljubljana fokusiralo na svoje temeljno - pekarsko poslovanje. Tada su potpisali i kupoprodajni ugovor sa sarajevskim UPI Starom, a kupoprodajna cijena iznosila je 8,6 milijuna eura, uvećano za stanje zaliha i neto novca na dan zaključenja transakcije.

Grupa Podravka, kako su tada naveli, nastavlja aktivno upravljati portfeljem radi povećanja fokusa na ključne djelatnosti pa su tako Podravka i njezina kompanija Žito donijeli odluku o prodaji poslovne cjeline Konditorstvo, koja uključuje brendove Šumi, Gorenjka, Herba, Mistica i Bali, s ciljem fokusiranja Žita na temeljnu djelatnost, odnosno pekarsko poslovanje.

UPI Star je u vlasništvu obitelji Rusmira Hrvića, poduzetnika iz BiH i suvlasnika te glavnog izvršnog direktora jedne od vodećih poslovnih grupacija u BiH, AS Holdinga. Hrvić je poslovno je iskustvo stekao u izgradnji i širenju prehrambenih brendova, osobito u konditorskom i FMCG sektoru, što će biti od ključne važnosti u strateškom nadzoru daljnjeg razvoja brendova Šumi i Gorenjka, koje će, kako se navodi, i nadalje voditi tim slovenskih i međunarodnih menadžera s ciljem širenja poslovanja na regionalna i inozemna tržišta.

Kupnja