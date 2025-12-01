Zaključena transakcija prodaje Podravkine konditorske cjeline

Iz Podravke su u ponedjeljak izvijestili da je sarajevski UPI Star See platio kupoprodajnu cijenu Žitu, iz sastava te koprivničke prehrambene grupe, za potpuno vlasništvo u tvrtki Šumi Gorenjka, čime je zaključena ta transakcijama kojom je Podravka Grupa prodala poslovnu cjelinu Konditorstvo. Podsjetimo, Podravka i Žito donijeli su odluku u srpnju ove godine o prodaji te poslovne cjeline, koja uključuje brendovi Šumi, Gorenjka, herba, Mistica i Bali, kako bi se Žito Ljubljana fokusiralo na svoje temeljno - pekarsko poslovanje. Tada su potpisali i kupoprodajni ugovor sa sarajevskim UPI Starom, a kupoprodajna cijena iznosila je 8,6 milijuna eura, uvećano za stanje zaliha i neto novca na dan zaključenja transakcije.

Grupa Podravka, kako su tada naveli, nastavlja aktivno upravljati portfeljem radi povećanja fokusa na ključne djelatnosti pa su tako Podravka i njezina kompanija Žito donijeli odluku o prodaji poslovne cjeline Konditorstvo, koja uključuje brendove Šumi, Gorenjka, Herba, Mistica i Bali, s ciljem fokusiranja Žita na temeljnu djelatnost, odnosno pekarsko poslovanje.

UPI Star je u vlasništvu obitelji Rusmira Hrvića, poduzetnika iz BiH i suvlasnika te glavnog izvršnog direktora jedne od vodećih poslovnih grupacija u BiH, AS Holdinga. Hrvić je poslovno je iskustvo stekao u izgradnji i širenju prehrambenih brendova, osobito u konditorskom i FMCG sektoru, što će biti od ključne važnosti u strateškom nadzoru daljnjeg razvoja brendova Šumi i Gorenjka, koje će, kako se navodi, i nadalje voditi tim slovenskih i međunarodnih menadžera s ciljem širenja poslovanja na regionalna i inozemna tržišta.