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BOSQAR INVEST

Vatreni ulažu u hrvatsku prehrambenu industriju

Niko Goga
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 19:28

Za izbornika Dalića, kao i za Andreja Kramarića ovo nije prvi iskorak u poduzetničke i ulagačke vode, a ovim upisom dionica podržali su jednu od najbrže rastućih hrvatskih kompanija, koja stvara novog prehrambenog giganta.


Od ponedjeljka, 1. lipnja započeo je upis novih dionica investicijske grupacije Bosqar Invest kroz javnu ponudu novih dionica (SPO). BOSQAR INVEST već upravlja kompanijama poput Mlinara, i slovenske Panvite, a nedavno su objavili i potpisivanje ugovora u kupovini PIK Vrbovca.

Ova domaća kompanija aktualnim SPO procesom planira prikupiti do 150 milijuna eura, za nove i male ulagatelje upis dionica moguć je do 10. lipnja. 

Na svojim stranicama BOSQAR INVEST upravo je objavi kako su upis dionica obavili izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i reprezentativac Andrej Kramarić. 

Tom prigodom Kramarić je izjavio: "BOSQAR osobno prepoznajem kao perspektivnu i ambicioznu kompaniju za svoj portfelj, a osobito mi se sviđa njihov fokus na domaću i regionalnu prehrambenu industriju. Želim im puno uspjeha! Dugogodišnji sam sudionik tržišta kapitala i znam da ulaganje u vrijednosne papire uvijek dolazi s dozom rizika. Zato smatram da svatko za sebe mora donositi odluke hoće li, i u koje dionice, ulagati."

Za izbornika Dalića, kao i za Andreja Kramarića ovo nije prvi iskorak u poduzetničke i ulagačke vode, a ovim upisom dionica podržali su jednu od najbrže rastućih hrvatskih kompanija, koja stvara novog prehrambenog giganta. Osim ulaganja podrška je to hrvatskoj prehrambenoj industriji.
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Ključne riječi
dionice Zlatko Dalić Andrej Kramarić BOSQAR INVEST

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