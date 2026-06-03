Vatreni ulažu u hrvatsku prehrambenu industriju



Od ponedjeljka, 1. lipnja započeo je upis novih dionica investicijske grupacije Bosqar Invest kroz javnu ponudu novih dionica (SPO). BOSQAR INVEST već upravlja kompanijama poput Mlinara, i slovenske Panvite, a nedavno su objavili i potpisivanje ugovora u kupovini PIK Vrbovca.

Ova domaća kompanija aktualnim SPO procesom planira prikupiti do 150 milijuna eura, za nove i male ulagatelje upis dionica moguć je do 10. lipnja.

Na svojim stranicama BOSQAR INVEST upravo je objavi kako su upis dionica obavili izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i reprezentativac Andrej Kramarić.

Tom prigodom Kramarić je izjavio: "BOSQAR osobno prepoznajem kao perspektivnu i ambicioznu kompaniju za svoj portfelj, a osobito mi se sviđa njihov fokus na domaću i regionalnu prehrambenu industriju. Želim im puno uspjeha! Dugogodišnji sam sudionik tržišta kapitala i znam da ulaganje u vrijednosne papire uvijek dolazi s dozom rizika. Zato smatram da svatko za sebe mora donositi odluke hoće li, i u koje dionice, ulagati."

Za izbornika Dalića, kao i za Andreja Kramarića ovo nije prvi iskorak u poduzetničke i ulagačke vode, a ovim upisom dionica podržali su jednu od najbrže rastućih hrvatskih kompanija, koja stvara novog prehrambenog giganta. Osim ulaganja podrška je to hrvatskoj prehrambenoj industriji.