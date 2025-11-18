Ne dopustite da vam biljke stradaju na hladnoći: Ovih pet možete unijeti u kuću

Zima donosi niske temperature, mraz i jaku vjetrovitu klimu, što može ozbiljno naštetiti mnogim biljkama u vrtu. Osjetljive vrste mogu izgubiti lišće, grančice ili čak cijele biljke, stoga je važno planirati kako ih zaštititi i spriječiti oštećenja tijekom hladnih mjeseci. Iako će brojne biljke uvenuti ili ući u stanje mirovanja, možete zaštititi malu kolekciju biljaka koristeći ih kao sobne biljke. Stručnjak za vrtlarenje i kreator sadržaja na TikToku, Ish, nedavno je podijelio popis pet biljaka koje biste obično pronašli u vrtu, ali mogu uspjeti kao sobne biljke, što im može omogućiti da prežive hladnoću.

Razmislite o premještanju u zatvoreno tijekom hladnijih mjeseci da biste ih održali na životu i zaštitili od mraza. "Spasite svoje biljke od zimskog mraza koristeći ih kao sobne biljke preko zime. Neke biljke zapravo jako dobro funkcioniraju kao biljke koje možete uzgajati i u zatvorenom prostoru", objasnio je u videu. Ovo je pet biljaka koje se mogu koristiti kao sobne biljke tijekom zime, piše Daily Express.

Begonije i iglice: Ish je upozorio da ove dvije biljke ne uspijevaju dobro na zimskim temperaturama te da bi ih mraz mogao dokrajčiti. Ovo cvijeće može uspijevati u zatvorenom prostoru ako se nalazi na neizravnoj sunčevoj svjetlosti. Ipak, važno je paziti da tlo ne presuši. "Super je što ih možete ponovno posaditi u proljeće i održavati ih baš kao trajnice", rekao je Ish.

Aralija: "Mnogi ljudi to ne shvaćaju, ali fatsia japonica ne samo da dobro uspijeva u sjenovitom području u vrtu s malo vlažnog tla, već može podnijeti i malo suše, što znači da se prilično dobro snalazi kao sobna biljka ako je na neizravnoj sunčevoj svjetlosti", objasnio je Ish. Dodao je da će araliji trebati posuda pristojne veličine za rast te da ju je lako orezivati.

Paprati: Dok su vrtne paprati možda pri kraju svog životnog ciklusa, manje vrste izvrsno funkcioniraju kao sobne biljke. "Biljke koje vole sjenu nemaju ništa protiv da budu sobne. Samo zapamtite, nemojte ih previše zalijevati i držati u vlažnom tlu jer to može privući mušice, a to sigurno ne želimo u svom domu", rekao je vrtlar.

Kordilina: Različite vrste palmi prikladne su kao sobne biljke jer podnose sušu i ne smeta im neizravna sunčeva svjetlost. Kordilina također dobro funkcionira u prozračnom prostoru.