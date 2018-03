Uoči proljeća, vratila nam se zima. Pogledajte prognozu za danas i sutra

Iako za 2 dana dolazi dugo iščekivano proljeće koje mnogi smatraju najljepšim zbog buđenja biljnog i životinjskog svijeta, u Hrvatsku se ponovno vratila zima...

Danas nas u unutrašnjosti očekuje pretežno oblačno uz povremen snijeg, češći u prvom dijelu dana. Na Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, a malo snijega nošenog jakim vjetrom može pasti duž obale sjevernog Jadrana. Vjetar na kopnu većinom umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od -2 do 2 na kopnu, na sjevernom Jadranu od 6 do 9, a u Dalmaciji od 12 do 15 °C, javlja DHMZ.

I sutra padaline

Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, sredinom dana na Jadranu uz sunčana razdoblja. U noći i ujutro te ponovno prema kraju dana u gorskoj Hrvatskoj i Posavini mjestimice slab snijeg, najavljuje DHMZ. U Dalmaciji uz prolazno više oblaka povremeno će biti lokalnih pljuskova, a prema kraju dana novo jače naoblačenje uz kišu. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, prema večeri na sjevernom dijelu i jaka, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu Dalmacije jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do -1, na Jadranu uglavnom od 2 do 7, a na krajnjem jugu i malo viša. Najviša dnevna između -1 i 4 u unutrašnjosti te od 7 do 12°C na Jadranu.

Foto: Screenshot/meteo-info.hr

Novi tjedan počinje nepovoljnim biometeorološkim prilikama, što za ljude osjetljive na vrijeme i kronične bolesnike znači mogućnost pojačanih tegoba. Ljude osjetljive na vrijeme mogu mučiti glavobolja, bolovi na mjestima ranijih ozljeda, nesanica i umanjena koncentracija. Tegobe kroničnih bolesnika bit će pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem. Dodatne poteškoće stvarat će hladnoća koja će biti pojačana vjetrom, pa treba obratiti pozornost na primjerenu zaštitu, pri čemu osobito oprezni trebaju biti bolesnici s bolestima dišnih puteva, javlja meteo-info.hr.

Iako proljeće kuca na vrata, zimoljupci će još neko vrijeme moći uživati u zimskoj idili...