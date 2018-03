Magla, oblaci i kiša, HAK: Kolnici vlažni i skliski

Danas će u Hrvatskoj vrijeme biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ujutro na kopnu mjestimice magla. Na Jadranu i predjelima uz njega uz više oblaka povremeno je moguće malo kiše ili poneki pljusak. Poslijepodne se očekuje jače naoblačenje sa zapada uz sve češću kišu prema kraju dana i u noći na petak.

Na kopnu će zapuhati umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno i jako, prema kraju dana i vrlo jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 °C.

HAK jutros javlja kako magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti, a ima je i na autocestama: A1 između Zagreba i Karlovca te Skradina i Biska, A3 Bregana-Lipovac između Bregane i Križa te Novske i Lipovca, A5 Đakovo-Sredanci i A11 Jakuševec-Lekenik. Kiša usporava promet na cestama u Gorskom kotaru, Lici i Dalmaciji, dok su kolnici vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju te duž Jadranske (DC8) i Ličke (DC1) magistrale upozoravamo na učestale odrone. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 između tunela Sveti Marko i čvora Novigrad, oko 48. km, vozi se uz ograničenje brzine. Prema dojavi radi se o lisici, izvijestio je u 7 sati Hrvatski autoklub (HAK).

Za sav je promet zatvorena autocesta A1 između čvora Ploče i naplatnih postaja Karamatići i brza cesta DC425 ČCP Karamatići (A1)-čvorište Čeveljuša. Obilasci za smjer Zagreb-Ploče: A1-čvor Vrgorac-DC62-Mali Prolog-Kobiljača (ŽC6276)-Ploče i obrnuto, a za smjer Bosna i Hercegovina-Ploče: GP Nova Sela-DC62-Mali Prolog-Kobiljača (ŽC6276)-Ploče i obrnuto.

Na autocesti A1 zbog teretnog vozila u kvaru (na zaustavnom traku), prije tunela Bristovac, u smjeru Zagreba poziva se vozače na oprez.

Danas od 8 sati do 19. ožujka u 18 sati zbog razminiranja se zatvara Jadranska magistrala (DC8), predio Rokići, od 8 do 14:30 i od 16 do 18 sati, vozila se propuštaju svaki puni sat po 15 minuta. Obilazak: čvor Vidici-tunel Dumbočica-Dubrava-čvor Meterize i obratno. Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe. Danas se nastavlja plovidba na trajektnoj liniji Trogir-Seget Donji -Drvenik Mali-Drvenik Veli s polaskom iz luke Trogir u 10 sati.