Žestoka borba za lidera islamskog svijeta od dvije milijarde ljudi

Dok se svijet nalazi usred nove faze globalnog preustroja, u kojoj Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija i Indija nastoje oblikovati 21. stoljeće prema vlastitim interesima i svjetonazoru, u pozadini se odvija još jedno tiše, ali ništa manje važno natjecanje, ono unutar samog islamskog svijeta. Riječ je o borbi za prestiž, autoritet i pravo da se govori u ime više od dvije milijarde muslimana koji danas žive diljem planeta. To je svijet povezan zajedničkom vjerom, ali istodobno razjedinjen dubokim povijesnim iskustvima, političkim interesima, sektaškim razlikama i suprotstavljenim ideologijama. Na globalnoj sceni SAD i Kina vode hladni rat nove generacije, borbu za tehnološku dominaciju, kontrolu resursa i ideološki utjecaj na oblikovanje globalnog poretka. Rusija pokušava obnoviti status velike sile oslanjajući se na vojne intervencije, energetske adute i nostalgiju za imperijalnim statusom. Indija, pak, s golemom populacijom i ubrzanim gospodarskim rastom, želi postati glas "globalnog juga", predstavljajući sebe kao alternativu zapadnim modelima moći.