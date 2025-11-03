Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KONSTANTNO NATJECANJE ZA PREVLAST

Žestoka borba za lidera islamskog svijeta od dvije milijarde ljudi

Autor
Hassan Haidar Diab
03.11.2025.
u 14:06

Prevladaju li se unutarnje podjele, islamski svijet mogao bi postati ključni akter 21. stoljeća

Dok se svijet nalazi usred nove faze globalnog preustroja, u kojoj Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija i Indija nastoje oblikovati 21. stoljeće prema vlastitim interesima i svjetonazoru, u pozadini se odvija još jedno tiše, ali ništa manje važno natjecanje, ono unutar samog islamskog svijeta. Riječ je o borbi za prestiž, autoritet i pravo da se govori u ime više od dvije milijarde muslimana koji danas žive diljem planeta. To je svijet povezan zajedničkom vjerom, ali istodobno razjedinjen dubokim povijesnim iskustvima, političkim interesima, sektaškim razlikama i suprotstavljenim ideologijama. Na globalnoj sceni SAD i Kina vode hladni rat nove generacije, borbu za tehnološku dominaciju, kontrolu resursa i ideološki utjecaj na oblikovanje globalnog poretka. Rusija pokušava obnoviti status velike sile oslanjajući se na vojne intervencije, energetske adute i nostalgiju za imperijalnim statusom. Indija, pak, s golemom populacijom i ubrzanim gospodarskim rastom, želi postati glas "globalnog juga", predstavljajući sebe kao alternativu zapadnim modelima moći.

Ključne riječi
Islam Egipat Saudijska Arabija Iran Katar Turska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja