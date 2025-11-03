Dok se svijet nalazi usred nove faze globalnog preustroja, u kojoj Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija i Indija nastoje oblikovati 21. stoljeće prema vlastitim interesima i svjetonazoru, u pozadini se odvija još jedno tiše, ali ništa manje važno natjecanje, ono unutar samog islamskog svijeta. Riječ je o borbi za prestiž, autoritet i pravo da se govori u ime više od dvije milijarde muslimana koji danas žive diljem planeta. To je svijet povezan zajedničkom vjerom, ali istodobno razjedinjen dubokim povijesnim iskustvima, političkim interesima, sektaškim razlikama i suprotstavljenim ideologijama. Na globalnoj sceni SAD i Kina vode hladni rat nove generacije, borbu za tehnološku dominaciju, kontrolu resursa i ideološki utjecaj na oblikovanje globalnog poretka. Rusija pokušava obnoviti status velike sile oslanjajući se na vojne intervencije, energetske adute i nostalgiju za imperijalnim statusom. Indija, pak, s golemom populacijom i ubrzanim gospodarskim rastom, želi postati glas "globalnog juga", predstavljajući sebe kao alternativu zapadnim modelima moći.
Žestoka borba za lidera islamskog svijeta od dvije milijarde ljudi
Prevladaju li se unutarnje podjele, islamski svijet mogao bi postati ključni akter 21. stoljeća
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.