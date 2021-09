Ubio ženu i bacio ju je u septičku jamu: Dobio je 34 godine zatvora

Županijski sud u Vukovaru donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj su osudili 51-godišnjeg Zorana Buila osudili na 34 godine zatvora zbog ubojstva supruge 46-godišnje Anice Buil.

Podsjećamo, on ju je ubio nožem 24. srpnja 2019. godine u obiteljskoj kući u Petrovcima jer mu je nakon svađe rekla da više s njim neće imati spolne odnose. Njezino tijelo pronađeno je tri mjeseca kasnije.

- Ubio sam je jer mi je došla "žuta minuta", ali nisam ju maltretirao, prijetio joj da ću je ubiti niti ju tukao niti je ranije zlostavljao psihički i fizički, rekao je 51-godišnjak, piše 24sata.

Nakon što ju je ubio, tijelo je zamotao u dvije deke oblijepljene selotejp trakom i bacio u septičku jamu. Prvo je planirao iskopati rupu u dvorištu, ali je tlo bilo tvrdo pa se odlučio za septičku. Nakon tjedan dana pogledao je što se događa i vidio da truplo pluta.

Razmišljao je, rekao je, što da napravi i tada je u vidio jednu šipku kojom je gurao tijelo dolje, zatim zatvorio poklopac, stavio mrežicu da zečevi ne bi upali unutra i stavio salonit ploče. Potom je išao u Jankovce i Vukovar i sam sebi slao poruke umjesto nje jer su je tražila djeca i nije im znao što reći.

- On je zapravo priznao počinjenje kaznenog djela, a kao razloge zašto je to učinio naveo je da mu je supruga uskraćivala seksualne odnose, odnosno otvoreno mu je rekla da s njim ne želi imati seksualne odnose, nije obavljala kućanske poslove kako je on smatrao da bi ona trebala obavljati, već je bila samo na internetu ili bi izbivala iz kuće - navelo je sudsko vijeće u presudi.

Prema njegovim riječima supruga ga je napala žaračem koji joj je istrgao iz ruke, a potom je tri puta ubo nožem u tijelo. U svojoj obrani je naveo da je ostavio nož u tijelu, popio kavu, zapalio cigaretu i razmišljao o tome što mu je dalje činiti.

Njegove tvrdnje potvrdili su materijalni dokazi, zapisnik o očevidu, zapisnik o obdukciji, sudsko medicinsko vještačenje koje sud u cijelosti prihvatio jer njihova vjerodostojnost ničim nije dovedena u pitanje.

07.11.2019., Osijek - U selu Petrovci kod Vukovara pronadjeno je tijelo nestale zene u septičkoj jami obiteljske kuce.

- Optuženik je bio svjestan počinjenja kaznenog djela i htio je njegovo počinjenje, a njegova ubrojivost kako je to vještak naveo bila je bitno smanjeno ubrojiva. Kod izricanja presude sud je od olakotnih okolnosti imao u vidu da je Buila do sada neosuđivan i da je bio bitno smanjeno ubrojiv, dok je kao otegotnu okolnost imao u vidu način na koji je optuženik pokušao prikriti počinjenje kaznenog djela, bacio je mrtvo tijelo svoje supruge u septičku jamu i svima koji su pitali gdje je ona odgovarao je da ne zna, a vrlo dobro je znao- navelo je sudsko vijeće u obrazloženju nepravomoćne presude.

- Iako je optuženik u svojoj obrani rekao da se kaje zbog učinjenog njegovo kajanje sud nije uzeo kao olakotnu okolnost jer je u svojoj obrani, u dijelu u kojem je govorio o razlozima zašto je ubio svoju suprugu, zapravo loše govorio o njoj pokušavajući uvjeriti sud da je ona kriva zbog tog što ju je ubio. Primjerice, naveo je da ona tog trenutka nije bila u kući do svega toga ne bi došlo, da je imala ljubavnike, da nije brinula o kući i da mu je zbog svega toga došla "žuta minuta" pa ju je zbog toga ubio. Imajući u vidu navedeno sud smatra da će izrečenom kaznom biti ostvarena svrha generalne i specijalne prevencije- zaključilo je sudsko vijeće, piše 24sata.