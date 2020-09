Žene ispred crkve pozirale kao od majke rođene. Svećenik: 'Ljeti se svašta događa'

U utorak navečer mještani Rtine u Općini Ražanac doživjeli su šok ispred crkve sv. Šime. Naime, oko 18 sati gole žene su pozirale fotografima na crkvenim vratima, što su mještani prekinuli glasnim negodovanjem.

- Bile su potpuno gole i jedva punoljetne. Uvijale su se oko stupova crkve i gole stajale na vratima. Nije nam bilo jasno što se događa – opisali su mještani nesvakidašnji prizor.

- Taman je prestala padati kiša. Sve se odigralo brzo. Kraj crkve su stajale dvije potpuno gole jedva punoljetne žene, nisu imale više od 20 godina. Izašli smo ih iz automobila i pitali muškarce koji su ih snimali što tu rade. Djevojke su se odmah pokrile ručnicima, a onda su ubrzo svi sjeli u automobil i pobjegli, naveli su mještani za portal Zadarski.hr.

Dodali su i kako ne znaju tko su bili i kojim povodom, ali kako su vidjeli da je automobil bio poljskih registracijskih oznaka.

Župnik župe od Ružarija don Filip Kucelin rekao je kako ga nitko nije obavijestio o takvoj vrsti incidenta, ali i da se preko ljeta svašta zna događati.

- To je naša filijalna crkva, na osami. Uvijek je zaključana osim kada se tamo održavaju mise. Osobno me o takvoj vrsti incidenta nitko nije obavijestio, tako da ne znam što je bilo i jeli se to dogodilo. Taj dio nije pokriven video nadzorom kao što je naša glavna crkva Gospe od Ružarija u Ražancu. Mogu reći samo da se ljeti svašta događa - rekao je župnik Općine Ražanac.