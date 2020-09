Procurile gole fotografije prekrasne košarkašice: 'Vide mi se intimni dijelovi'

Valentina Vignali, talijanska košarkašica i model, požalila se medijima da se internetom šire njene intimne fotografije.

Sve se dogodilo tijekom jedrenja na Liparskim otocima. Tada je skiper uzeo mobitel i napravio nekoliko fotografija Valentine Vignali i prijateljice na kojem se vide "intimni dijelovi".

- Slučajno smo to vidjele i zatražile da nam pokaže galeriju telefona. Malo je zastao, ali nam je onda dao mobitel u ruke. Ušle smo u WhatsApp i vidjele da je to već podijelio sa svojim prijateljima i svi su vidjeli to sr*** - rekla je Vignali.

Fotografije su se brzo proširile.

- To je odvratno i ponižavajuće za ženu - dodala je.

Valentinu Vignali smatraju jednom od najljepših košarkašica na svijetu. Svojedobno je sudjelovala u Big Brotheru, a otkrila je i da želi ući u politiku.

- Samo na Instagramu imam dva milijuna glasača - rekla je tada.