VIDEO Žena više od 200 sati bila pod ruševinama u Turskoj, objavljena snimka spašavanja

Više od tjedan dana nakon dva potresa magnitude 7,8 i 7,6 koji su sravnili sa zemljom dijelove južne Turske i sjeverne Sirije, spasilačke službe još uvijek nalaze preživjele u ruševinama. Prema podacima Sky Newsa, danas je u Turskoj spašeno najmanje pet osoba. Među njima je i žena koja je u južnom gradu Hatayu spašena nakon što je pod ostacima srušene zgrade bila čak 203 sata. Društvenim mrežama dijeli se i video koji navodno prikazuje njezino spašavanje. Osim nje, iz Hataya je u slično vrijeme spašen i muškarac.

