Žena s rijetkom bolešću alergična na danje svjetlo, čak i minuta izlaganja za nju je opasna: 'Mogu 'izgorjeti' i kroz prozore'

Žena koja ima tešku alergiju na sunčevu svjetlost progovorila je o svojem stanju pri čemu je naglasila kako za nju čak i minuta na dnevnom svjetlu može biti ozbiljno opasna. Otkrila je i šokantne mjere koje mora poduzimati kako bi se zaštitila od reakcije. Sonal Keay gostovala je u emisiji This Morning, gdje je govorila o svom stanju – kroničnom aktiničnom dermatitisu (Chronic Actinic Dermatitis), koji uzrokuje bolne alergijske reakcije na koži pri svakom izlaganju svjetlu. Bivša kaznena odvjetnica, danas poduzetnica, koja većinu života živi s ovom iznimno rijetkom bolešću, otkrila je kako zbog nje ne može ni zagrliti vlastitu djecu te je prisiljena provoditi vrijeme zatvorena u zamračenim prostorijama.

U emisiji joj se pridružila dermatološka stručnjakinja profesorica Lesley Rhodes, koja joj je postavila dijagnozu još 1997. godine, a zajedno su objasnile kako je njezin dom morao biti prilagođen kako bi se spriječile reakcije, budući da čak i sunčeva svjetlost koja prolazi kroz prozor može izazvati alergiju, prenosi Daily Mail. "Kao dijete imala sam vrlo težak ekcem, koji se s godinama poboljšao, ali nakon jednog putovanja u inozemstvo sve se naglo pogoršalo. Imala sam jako snažnu i bolnu reakciju, koja se uopće nije povukla kada smo se vratili. Svaki put kad bih bila vani, svaki dan, osjećala sam bol i nelagodu. Naučila sam da mi pokrivanje pomaže, ali nisam znala što nije u redu, sve do dijagnoze. Čak i nakon nje dok se nisam naučila prilagoditi, trpjela sam bol, dane patnje i osjećaj nelagode u vlastitoj koži", rekla je Sonal gledateljima.

"Imala sam 18 godina kada mi je postavljena dijagnoza i tada sam pomislila: 'Što ću sada sa svojim životom? Je li moj život gotov?' Tada je bilo puno straha. To je doslovno bilo vrlo mračno razdoblje mog života. Od tada moram opsesivno kontrolirati svoju kožu i iako možda izgledam normalno, to nije slučaj", rekla je. Sonal je dalje opisala učinke bolesti: "Nemam normalan život, moram nanositi kremu za sunčanje jednako automatski kao što uzimamo ključeve ili obuvamo cipele kad izlazimo iz kuće. To mi je stalno na umu. Radi se o svakom danu. Nije riječ samo o sunčevoj svjetlosti, nego i o dnevnom svjetlu, pa čak i kad je oblačno, mogu dobiti tešku alergijsku reakciju ako sam vani već oko minutu".

"Čak i kad pada kiša ili kad je sunce zašlo, mogu 'izgorjeti' kroz prozore, pa kod kuće imamo UV zaštitne folije kako bih mogla živjeti što normalnije. Iako imam ove fizičke simptome, za mene je osobno najveći problem uvijek bio psihološki". Govoreći o tome koliko je stanje izolirajuće, dodala je: "Psihološka prilagodba koju sam morala napraviti bila je ogromna, pa sam sve potisnula i pretvorila u neku vrstu oklopa. Koliko god ovo stanje bilo teško i skupo za mene, ono je u potpunosti promijenilo moj život – naučila sam se nositi sa strahom u vrlo ranoj dobi i svakodnevno sam morala nadilaziti strah od teške reakcije. Bila sam vlastiti pokusni kunić kroz pokušaje i pogreške, a 'pogreška' znači alergijsku reakciju… kada se ona dogodi, nije samo jako bolna, nego je toliko jaka da imate osjećaj kao da bi vam olakšanje donijelo da je doslovno 'oderete'. Tada se razvija i psihološki aspekt – razvijem privremeni strah od svakog svjetla, čak i lampi, pa se moram oporavljati u potpunom mraku".

"Kronični aktinični dermatitis jedno je od teških upalnih stanja uzrokovanih sunčevom svjetlošću. Postoji širok raspon takvih stanja, neka se mogu pojaviti već nakon nekoliko minuta izlaganja, imaju genetske i imunološke uzroke, ali ih mogu izazvati i uobičajeni lijekovi", pojasnila je dermatologinja. "Svijest o ovim stanjima iznimno je važna jer je još uvijek nedovoljna – često su skrivena i slabo shvaćena, a njihov utjecaj na život ljudi nije dovoljno prepoznat. Imaju velik utjecaj na kvalitetu života, psihološko stanje, pa čak i zaposlenje, posljedice su vrlo raznolike i negativne. Manifestiraju se na različite načine, od ekcema do jakih opeklina i crvenila kože", navodi. "Situacija se ipak pomalo mijenja, pojavljuju se novi tretmani i neki ljudi imaju vrlo pozitivne rezultate… tako da se liječenje poboljšava i nadamo se da ljudi poput Sonal ubuduće neće morati toliko patiti", naglasila je Rhodes.